Conhecida por suas inovações revolucionárias em tecnologia de computação, a GIGABYTE Technology continua a liderar avanços que redefinem a indústria. De 7 a 10 de janeiro de 2025, a GIGABYTE participará da CES, exibindo suas mais recentes inovações em soluções de computação de alto desempenho e computação pessoal.

A próxima geração de IA aguarda, a GIGABYTE define o padrão para HPC na CES 2025 (Photo: Business Wire)

Sob o tema “ACCEVOLUTION”, o estande da GIGABYTE apresentará uma variedade de tecnologias de ponta. Os destaques incluem:

Em escala de rack , uma solução de computação em cluster para centros de dados em grande escala

, para centros de dados em grande escala Servidores de IA que suportam “superchips” de próxima geração

Tecnologias avançadas de resfriamento que otimizam a eficiência energética e o desempenho

que otimizam a eficiência energética e o desempenho Estações de trabalho voltadas para cargas de trabalho de menor escala

voltadas para cargas de trabalho de menor escala Mini-PCs, sistemas integrados e plataformas em veículos projetadas para implantação em endpoints e aplicações comerciais

Por meio dessas inovações, a GIGABYTE demonstra como o poder computacional está impulsionando o avanço da IA, permitindo que empresas, instituições de pesquisa, academia e indivíduos alcancem novos marcos em inovação de IA em diversas disciplinas e escalas.

O compromisso da GIGABYTE em desenvolver produtos de computação de alto desempenho acelerou o progresso tecnológico global e avançou a inovação em IA. Aproveitando fortes parcerias com líderes da indústria, a GIGABYTE entrega consistentemente soluções de servidor de IA de ponta com rápida implantação após cada atualização geracional. Na CES 2025, a GIGABYTE apresentará:

Servidores de IA com a série AMD Instinct™ MI300, aceleradores Intel® Gaudi® 3 e NVIDIA HGX™.

com a série AMD Instinct™ MI300, aceleradores Intel® Gaudi® 3 e NVIDIA HGX™. O revolucionário módulo NVIDIA GB200 NVL72, aclamado como o “mais poderoso do mundo” para inferência de IA, entregando 30 vezes o desempenho das GPUs H100.

Com sua inovadora arquitetura "rack-como-uma-GPU", o GB200 NVL72 estabelece novos padrões para a computação em IA. Os participantes terão a oportunidade de experimentar essa tecnologia revolucionária em primeira mão e interagir com especialistas da GIGABYTE sobre o futuro das soluções orientadas por IA.

Computação de alto desempenho atendeàsustentabilidade

Para acelerar ainda mais a evolução da IA, a GIGABYTE está redefinindo a eficiência de resfriamento com suas soluções deResfriamento a Líquido Direto (DLC) tudo em um. Este sistema abrangente integra servidores, kits de resfriamento personalizados e racks com compatibilidade perfeita com CDUs de líderes do setor, como CoolIT e Motivair. Ao abordar as limitações do resfriamento a ar tradicional, a GIGABYTE garante densidade computacional ideal, estabilidade aprimorada do sistema e operações com eficiência energética em data centers modernos.

Equipados com os mais recentes processadores AMD, Intel e NVIDIA, os servidores da GIGABYTE aproveitam o DLC para equilibrar o desempenho de ponta com o design ecologicamente correto. Ao melhorar a eficiência do resfriamento e permitir maior saída computacional, essas soluções atendem ao avanço tecnológico eàsustentabilidade em ambas as extremidades.

Impulsionando a comercialização de IA e inovações incorporadas

A experiência da GIGABYTE em design de placas-mãe a posicionou como um participante importante na computação industrial e na comercialização de IA. Em colaboração com a NVIDIA, a GIGABYTE oferece sistemas embarcados alimentados por módulos Jetson Orin™, amplamente adotados em indústrias que atendem propósitos de automação industrial, inspeção óptica automatizada (AOI), detecção de defeitos, computação de ponta e robótica. Enquanto isso, a série BRIX mini-PC, apresentando processadores com Unidades de Processamento Neural (NPUs) integradas, oferece experiências avançadas de usuário de IA em um design compacto.

Acelerando tecnologias autônomas

A convergência de poder computacional e IA está alimentando avanços em tecnologias autônomas, incluindo carros autônomos, ônibus e veículos de superfície não tripulados (USVs). A GIGABYTE continua a ser pioneira em soluções mais inteligentes e seguras em Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) e Telemática, reforçando sua liderança em eletrônicos automotivos essenciais.

Revolucionando a experiência de PC de ponta

Os PCs AORUS AI da GIGABYTE estão definindo novos padrões para jogadores e profissionais, oferecendo recursos como:

AI Boost: AI Boost: overclocking dinâmico para sessões de jogos intensas.

AI Boost: overclocking dinâmico para sessões de jogos intensas. AI Power Gear: alternância inteligente de GPU para maior duração da bateria durante o uso móvel.

alternância inteligente de GPU para maior duração da bateria durante o uso móvel. AI Generator: recursos de IA generativa no dispositivo para produtividade contínua.

Na CES 2025, a GIGABYTE reafirma sua dedicação em capacitar a inovação tecnológica, moldando o futuro da IA ??e fornecendo soluções inovadoras em ecossistemas de computação.

Visite a página do evento CES da GIGABYTE. https://www.gigabyte.com/Events/CES

