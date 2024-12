A BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global de oncologia que planeja mudar seu nome para BeOne Medicines Ltd, anunciou hoje a apresentação de novos dados clínicos no 66º Encontro Anual e Exposição da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), ressaltando sua liderança em leucemia linfocítica crônica/linfoma linfocítico pequeno (LLC/LLP) por meio do sucesso clínico contínuo com o BRUKINSA® (zanubrutinibe) e avanços promissores em seus ativos em desenvolvimento.

“A amplitude dos dados que estamos apresentando na ASH ressalta o papel do BRUKINSA como o melhor tratamento da categoria para LLC e destaca a liderança da BeiGene no avanço do cenário de tratamento para malignidades de células B”, disse Mehrdad Mobasher, M.D., M.P.H., diretor médico de Hematologia da BeiGene. “BRUKINSA mostra-se extremamente promissor para os pacientes como monoterapia e como base para as melhores combinações da categoria. A combinação de BRUKINSA e nosso inibidor experimental de BCL2, sonrotoclax, demonstrou um potencial significativo como terapia de primeira linha em LLC, com uma taxa de resposta geral de 99%, melhor taxa de uMRD de 92%, e foi geralmente bem tolerada em um acompanhamento médio de 19,4 meses; espera-se que essa combinação ofereça melhor eficácia do que um regime de V-O de dose fixa. Além disso, nosso degradador de BTK em fase de investigação pode se tornar uma opção de tratamento de primeira classe para pacientes com LLC e outras neoplasias malignas de células B impulsionadas por BTK, com base nos resultados dos dados apresentados na ASH. A BeiGene está preparada para moldar o futuro do tratamento da LLC e tem como objetivo atender às necessidades dos pacientes com LLC em todo o mundo”.

Os resultados de acompanhamento de longo prazo do estudo SEQUOIA de Fase 3 em andamento apresentados durante a ASH, que foram publicados simultaneamente no Journal of Clinical Oncology, reafirmam a eficácia duradoura e o perfil de segurança diferenciado do BRUKINSA em diversas populações de pacientes com LLC, incluindo aqueles com características de alto risco. Outras descobertas destacam o potencial promissor do composto de ativação de degradação quimérica (CDAC) direcionadoàBTK da BeiGene, o BGB-16673, que demonstrou respostas rápidas e profundas em neoplasias malignas de células B em estudos clínicos de fase 1/2. A BeiGene também está desenvolvendo um inibidor de BCL2 de última geração, o sonrotoclax, com o objetivo de melhorar o perfil de segurança e a viabilidade de uso dessa classe de medicamentos e proporcionar respostas mais profundas e duradouras. Juntos, esses avanços refletem a abordagem abrangente da BeiGene para lidar com as complexidades da LLC e seu compromisso de remodelar o cenário do tratamento de doenças malignas de células B.

Com uma mediana de acompanhamento de 61,2 meses, os dados do estudo SEQUOIA de pacientes com LLC/LLP virgens de tratamento demonstraram que o tratamento com BRUKINSA reduziu o risco de progressão ou morte em 71% (HR, 0,29; 95% CI, 0,21-0,40; P<.0001*) em comparação com bendamustina-rituximabe (BR). Aos 54 meses, 80,1% dos pacientes que receberam BRUKINSA permaneceram livres de progressão (IC 95%, 74,3, 84,7), enquanto apenas 44,6% dos pacientes que receberam BR permaneceram livres de progressão (IC 95%, 37,6, 51,3). Em 60 meses, as taxas de PFS foram de 75,8% (IC 95%, 69,0, 81,3) e 40,1% (IC 95%, 32,7, 47,3) para BRUKINSA e BR, respectivamente. Notavelmente, para pacientes no estudo com IGHV não mutado, um biomarcador prognóstico que indica que a LLC de um paciente pode ser mais agressiva, o tratamento com BRUKINSA reduziu o risco de progressão ou morte em 79% em comparação com BR (HR, 0,21; 95% CI, 0,14-0,33; P<.0001*). O perfil de segurança do BRUKINSA foi consistente com os resultados de estudos anteriores, e não foram identificados novos sinais de segurança. Os eventos adversos de interesse emergentes do tratamento (AEIs) de grau ≥3 com BRUKINSA e BR incluíram infecção (30,0% e 22,5%, respectivamente), neutropenia (12,5%; 51,1%), sangramento (7,5%; 1,8%), trombocitopenia (2,5%; 8,4%) e anemia (0,8%; 2,6%). As taxas de fibrilação atrial foram de 7,1% com BRUKINSA e 3,5% com BR. A taxa de descontinuação devido a EAs foi de 20% no braço do BRUKINSA; 13% dos pacientes descontinuaram o BR precocemente devido a EAs. (Resumo 3249)

“O acompanhamento de longo prazo do SEQUOIA confirma a eficácia sustentada do zanubrutinibe em relaçãoàquimioterapia, independentemente do status do IGHV, em pacientes com LLC sem tratamento prévio”, disse Mazyar Shadman, M.D., M.P.H., professor associado e Innovators Network Endowed Chair, diretor médico, Imunoterapia Celular e Clínica de Imunoterapia da Família Bezos no Fred Hutch Cancer Center. Ele também ocupa a cadeira Innovators Network Endowed Chair no Fred Hutch e é professor associado no Fred Hutch e na Universidade de Washington. “Notavelmente, há um aprofundamento das respostas, com uma remissão completa/remissão completa com taxa de recuperação de contagem incompleta na faixa de 20%, que, com base na comparação entre ensaios, é maior do que um inibidor BTK típico usado como monoterapia. Além disso, a incidência de eventos adversos de interesse, como fibrilação atrial e hipertensão, parece comparável ao risco de fundo dessa população de pacientes”.

Além do BRUKINSA, a BeiGene está avançando em um pipeline robusto para atender às necessidades dos pacientes com LLC, incluindo:

Sonrotoclax (inibidor de BCL2): Os dados apresentados do estudo de Fase 1/1b (NCT04277637) demonstraram que o sonrotoclax, em combinação com o BRUKINSA, foi geralmente bem tolerado e nenhum caso de síndrome de lise tumoral (SLT) foi relatado em pacientes com LLC/LLP sem tratamento prévio. Eventos adversos emergentes do tratamento (TEAEs) de grau ≥3 ocorreram em 49,6% dos pacientes, sendo que o mais comum (≥20%) foi a neutropenia (24% na coorte de 160 mg; 23% na coorte de 320 mg). Com um acompanhamento médio de 19,4 meses (0,4-33,3 meses), a combinação alcançou uma taxa de resposta global (ORR) de 99%, inclusive em pacientes com características de alto risco (51% tinham IGHV não mutado, 20% tinham mutação TP53 e 9% tinham del(17p)). Taxas altas e precoces de doença residual mínima indetectável (uMRD) foram observadas na semana 24 da terapia combinada, com respostas que continuaram a se aprofundar com o tempo até a semana 48. A melhor taxa de uMRD foi alcançada em 92% dos pacientes (n=112). Em um acompanhamento médio de mais de um ano e meio, nenhuma progressão foi observada na coorte da dose de 320 mg. Esses dados apoiam a avaliação contínua dessa combinação no estudo em andamento de Fase 3 de duração fixa CELESTIAL-TNCLL (NCT06073821) (Resumo 1012)

Os dados do estudo de LLC de Fase 1/2 CaDAnCe-101 (NCT05006716) demonstraram que o tratamento com o BGB-16673 foi, em geral, bem tolerado nessa população de pacientes altamente pré-tratados. Foi observada uma atividade antitumoral promissora em pacientes com características de alto risco, inclusive em pacientes com mutações resistentes a inibidores de BTK e naqueles previamente expostos a inibidores covalentes de BTK, inibidores não covalentes de BTK e inibidores de BCL2. Não foi observada fibrilação atrial nas coortes LLC/LLP ou MW.

Para obter informações adicionais sobre a presença da BeiGene na ASH 2024, visite nosso centro de reuniões: congress.beigene.com.

A empresa anunciou recentemente a intenção de mudar seu nome para BeOne Medicines, reafirmando seu compromisso de desenvolver medicamentos inovadores para eliminar o câncer por meio de parcerias com a comunidade global para atender o maior número possível de pacientes.

*O valor de P foi unilateral e descritivo.

Sobre a leucemia linfocítica crônica

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é um câncer que ameaça a vida de adultos. É um tipo de malignidade de células B maduras em que linfócitos B leucêmicos anormais (um tipo de glóbulos brancos) surgem da medula óssea e inundam o sangue periférico, a medula óssea e os tecidos linfoides.1,2 A LLC é o tipo mais comum de leucemia em adultos, sendo responsável por cerca de um terço dos novos casos2,3 Aproximadamente 20.700 novos casos de LLC serão diagnosticados nos EUA em 2024.3

Sobre o Sonrotoclax (BGB-11417)

O Sonrotoclax foi desenvolvido para bloquear a proteína do linfoma de células B 2 (BCL2), que ajuda as células cancerosas a sobreviver. Ele faz parte de um grupo de medicamentos chamados miméticos de BH3, que imitam os sinais naturais de morte celular. Estudos em laboratório e durante o desenvolvimento inicial do medicamento mostraram que o sonrotoclax é um inibidor potente e específico da BCL2 com meia-vida curta e sem acúmulo. O sonrotoclax demonstrou atividade clínica promissora em uma série de neoplasias malignas de células B, e mais de 1.300 pacientes foram incluídos até o momento no programa de desenvolvimento global. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu ao sonrotoclax a designação Fast Track Designation para o tratamento de pacientes com linfoma de células do manto (LCM) e macroglobulinemia de Waldenström (MW).

Sobre o BGB 16673

O BGB 16673 é um composto quimérico de ativação da degradação (CDAC), disponível por via oral e penetrante no cérebro, que tem como alvo a tirosina quinase de Bruton (BTK) e foi desenvolvido para promover a degradação ou quebra das formas selvagem e mutante da BTK, incluindo aquelas que geralmente resultam em resistência aos inibidores da BTK em pacientes com doença progressiva. O BGB-16673 é o degradador de BTK mais avançado na clínica, com mais de 350 pacientes tratados até o momento em todo o programa de desenvolvimento clínico global. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu a designação Fast Track ao BGB-16673 para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica recidivante ou refratária (R/R) ou linfoma linfocítico pequeno (LLC/LLP) que tenham sido tratados anteriormente com pelo menos duas linhas de terapia, incluindo inibidor de BTK (BTKi) e inibidor de linfoma de células B (BCL2), e pacientes adultos com linfoma de células do manto (LCM) R/R.

Sobre o BRUKINSA® (zanubrutinibe)

O BRUKINSA é um inibidor de molécula pequena da tirosina quinase de Bruton (BTK), administrado por via oral, projetado para fornecer uma inibição completa e sustentada da proteína BTK, otimizando biodisponibilidade, meia-vida e seletividade. Com uma farmacocinética diferenciada em comparação com outros inibidores de BTK aprovados, o BRUKINSA demonstrou inibir a proliferação de células B malignas em diversos tecidos associadosàdoença.

O BRUKINSA possui a mais ampla indicação global entre os inibidores de BTK e é o único que oferece flexibilidade de dosagem uma ou duas vezes ao dia. O programa global de desenvolvimento clínico do BRUKINSA inclui cerca de 6.000 pacientes em 30 países e regiões, distribuídos em mais de 35 estudos. O BRUKINSA é aprovado em mais de 70 mercados, e mais de 100.000 pacientes foram tratados globalmente.

Indicações nos EUA e Informações Importantes de Segurança do BRUKINSA (zanubrutinibe)

INDICAÇÕES

O BRUKINSA é um inibidor de quinase indicado para o tratamento de pacientes adultos com:

Leucemia linfocítica crônica (LLC) ou linfoma linfocítico pequeno (LLP).

Macroglobulinemia de Waldenström (MW).

Linfoma de células do manto (LCM) que tenha recebido pelo menos uma terapia anterior.

Linfoma de zona marginal (LZM) recidivado ou refratário que tenha recebido pelo menos um regime baseado em anti-CD20.

Linfoma folicular (LF) recidivado ou refratário, em combinação com obinutuzumabe, após duas ou mais linhas de terapia sistêmica.

As indicações de LCM, LZM e LF são aprovadas sob aprovação acelerada com base na taxa de resposta geral e na durabilidade da resposta. A continuação da aprovação para essas indicações pode depender da verificação e descrição do benefício clínico em estudos confirmatórios.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Advertências e precauções

Hemorragia

Ocorreram hemorragias fatais e graves em pacientes com neoplasias hematológicas tratados com BRUKINSA. Hemorragia de grau 3 ou superior, incluindo hemorragia intracraniana e gastrointestinal, hematúria e hemotórax, foi relatada em 3,8% dos pacientes tratados com BRUKINSA em estudos clínicos, com fatalidades ocorrendo em 0,2% dos pacientes. Sangramento de qualquer grau, excluindo púrpura e petéquias, ocorreu em 32% dos pacientes.

O sangramento ocorreu em pacientes com e sem terapia antiplaquetária ou anticoagulante concomitante. A coadministração de BRUKINSA com medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes pode aumentar ainda mais o risco de hemorragia.

Monitore os sinais e sintomas de sangramento. Interrompa BRUKINSA se ocorrer hemorragia intracraniana de qualquer grau. Considere o risco-benefício de suspender BRUKINSA por 3 a 7 dias antes e depois da cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia e do risco de sangramento.

Infecções

Infecções fatais e graves (incluindo infecções bacterianas, virais ou fúngicas) e infecções oportunistas ocorreram em pacientes com malignidades hematológicas tratados com BRUKINSA. Infecções de grau 3 ou superior ocorreram em 26% dos pacientes, mais comumente pneumonia (7,9%), com infecções fatais ocorrendo em 3,2% dos pacientes. Ocorreram infecções devidoàreativação do vírus da hepatite B (HBV).

Considere a profilaxia para o vírus herpes simplex, pneumonia por pneumocystis jirovecii pneumocystis jirovecii e outras infecções de acordo com o padrão de tratamento em pacientes com risco aumentado de infecções. Monitore e avalie os pacientes quanto a febre ou outros sinais e sintomas de infecção e trate-os adequadamente.

Citopenias

Citopenias de grau 3 ou 4, incluindo neutropenia (21%), trombocitopenia (8%) e anemia (8%) com base em medições laboratoriais, desenvolveram-se em pacientes tratados com BRUKINSA. A neutropenia de grau 4 ocorreu em 10% dos pacientes e a trombocitopenia de grau 4 ocorreu em 2,5% dos pacientes.

Monitore as contagens sanguíneas completas regularmente durante o tratamento e interrompa o tratamento, reduza a dose ou interrompa o tratamento conforme necessário. Trate usando fator de crescimento ou transfusões, conforme necessário.

Malignidades primárias secundárias

As segundas malignidades primárias, incluindo carcinoma não cutâneo, ocorreram em 14% dos pacientes tratados com BRUKINSA. A segunda malignidade primária mais frequente foi o câncer de pele não melanoma (8%), seguido por outros tumores sólidos em 7% dos pacientes (incluindo melanoma em 1% dos pacientes) e malignidades hematológicas (0,7%). Aconselhe os pacientes a usarem proteção solar e monitore-os quanto ao desenvolvimento de segundas malignidades primárias.

Arritmias cardíacas

Arritmias cardíacas graves ocorreram em pacientes tratados com BRUKINSA. A fibrilação atrial e o flutter atrial foram relatados em 4,4% dos pacientes tratados com BRUKINSA, incluindo casos de Grau 3 ou superior em 1,9% dos pacientes. Pacientes com fatores de risco cardíaco, hipertensão e infecções agudas podem estar sob risco aumentado. Arritmias ventriculares de grau 3 ou superior foram relatadas em 0,3% dos pacientes.

Monitore os sinais e sintomas de arritmias cardíacas (por exemplo, palpitações, tontura, síncope, dispneia, desconforto no peito), gerencie adequadamente e considere os riscos e benefícios da continuação do tratamento com BRUKINSA.

Hepatotoxicidade, incluindo lesão hepática induzida por medicamentos

A hepatotoxicidade, incluindo casos graves, com risco de vida e potencialmente fatais de lesão hepática induzida por medicamentos (DILI), ocorreu em pacientes tratados com inibidores de tirosina quinase Bruton, incluindo BRUKINSA.

Avalie a bilirrubina e as transaminases na linha de base e durante o tratamento com BRUKINSA. Para pacientes que desenvolvem testes hepáticos anormais após o uso de BRUKINSA, monitore com mais frequência para verificar anormalidades nos testes hepáticos e sinais e sintomas clínicos de toxicidade hepática. Se houver suspeita de DILI, suspenda BRUKINSA. Após a confirmação de DILI, interrompa o uso de BRUKINSA.

Toxicidade embriofetal

Com base em descobertas em animais, BRUKINSA pode causar danos ao feto quando administrado a uma mulher grávida. A administração de zanubrutinibe a ratas grávidas durante o período de organogênese causou toxicidade embrionária-fetal, incluindo malformações em exposições 5 vezes maiores do que as relatadas em pacientes na dose recomendada de 160 mg duas vezes ao dia. Aconselhe as mulheres a evitarem engravidar enquanto estiverem tomando BRUKINSA e por uma semana após a última dose. Recomenda-se aos homens que evitem ser pais durante o tratamento e por uma semana após a última dose. Se esse medicamento for usado durante a gravidez, ou se a paciente engravidar enquanto estiver tomando esse medicamento, ela deve ser informada sobre o risco potencial para o feto.

Reações adversas

As reações adversas mais comuns (≥30%), incluindo anormalidades laboratoriais, em pacientes que receberam BRUKINSA (N=1729) são diminuição da contagem de neutrófilos (51%), diminuição da contagem de plaquetas (41%), infecção do trato respiratório superior (38%), hemorragia (32%) e dor musculoesquelética (31%).

Interações medicamentosas

Inibidores da CYP3A: Quando BRUKINSA for coadministrado com um inibidor forte da CYP3A, reduza a dose de BRUKINSA para 80 mg uma vez ao dia. Para coadministração com um inibidor moderado da CYP3A, reduza a dose de BRUKINSA para 80 mg duas vezes ao dia.

Indutores de CYP3A: Evitar a coadministração com indutores fortes ou moderados de CYP3A. O ajuste de dose pode ser recomendado com indutores moderados de CYP3A.

Populações específicas

Insuficiência hepática: A dose recomendada de BRUKINSA para pacientes com comprometimento hepático grave é de 80 mg por via oral duas vezes ao dia.

Consulte as informações completas de prescrição nos EUA, incluindo informações ao paciente nos EUA.

Sobre a BeiGene

A BeiGene, que planeja mudar seu nome para BeOne Medicines, é uma empresa global de oncologia que está descobrindo e desenvolvendo tratamentos inovadores que são mais baratos e acessíveis aos pacientes com câncer em todas as partes do mundo. Com um amplo portfólio, estamos acelerando o desenvolvimento de nosso diversificado pipeline de novas terapêuticas por meio de nossas capacidades internas e colaborações. Temos o compromisso de melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para um número muito maior de pacientes que precisam deles. Nossa crescente equipe global de quase 11.000 colegas se estende pelos cinco continentes. Para saber mais sobre a BeiGene, visite www.beigene.com e siga-nos no LinkedIn, X (anteriormente conhecido como Twitter), Facebook e Instagram.

Para acessar os recursos de mídia da BeiGene, visite nosso site de Notícias e Mídia.

________________________

