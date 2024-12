ESGpec Synergy integra universidades e pecuária sustentável

A ESGpec, startup mineira voltada para soluções digitais com foco na sustentabilidade da pecuária, lança o programa ESGpec Synergy, destinado a viabilizar parcerias com programas e projetos de instituições de ensino e pesquisa. O programa busca promover o uso de ferramentas para análises de sustentabilidade na pecuária leiteira, além de oferecer acesso à Comunidade Despertar Regenerativo. Esta comunidade, disponível desde julho/2024, fica, agora, também acessível para grupos de ensino e pesquisa em todo o Brasil.

Com o ESGpec Synergy, os participantes têm acesso a soluções como o PEC Map, ferramenta de monitoramento de dados oferecida para laticínios, consultorias e suporte técnico, e a diagnósticos específicos, abrangendo bem-estar animal, sustentabilidade e pegada de carbono. Todas essas iniciativas visam integrar a ciência ao campo.

Parcerias acadêmicas em andamento

O programa ESGpec Synergy já conta com três parcerias: Universidade do Vale do Paraíba (Univap), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Projeto Família do Leite, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Essas colaborações envolvem o uso das ferramentas tecnológicas da ESGpec em projetos voltados para ensino, pesquisa e extensão.

Na Univap, liderada pelo professor Allan Reis Troni, a parceria apoia a formação técnica e científica de estudantes de veterinária, por meio da aplicação das ferramentas da ESGpec a estudos sobre sustentabilidade e eficiência produtiva no Vale do Paraíba (SP). Este projeto também está vinculado ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos.

Na UFBA, sob coordenação da professora Manuela Silva Libanio Tosto, o objetivo da parceria é capacitar estudantes e pesquisadores no uso de tecnologias para análises de sustentabilidade e implementação de práticas sustentáveis na pecuária baiana.

Já no projeto Família do Leite, coordenado pela professora Polyana Pizzi Rotta, a ESGpec disponibiliza tecnologias que permitem gerar indicadores sociais, econômicos e ambientais nas fazendas leiteiras.

PEC Map apoia visão integrada em pesquisa acadêmica

No contexto do ESGpec Synergy, instituições de ensino, pesquisa e base tecnológica têm acesso ao PEC Map, ferramenta desenvolvida para monitoramento e consolidação de dados provenientes de diferentes propriedades leiteiras. Segundo Bruna Silper, cofundadora da ESGpec, o PEC Map permite análises abrangentes, contemplando indicadores de pegada de carbono, bem-estar animal e aspectos socioeconômicos.

“O PEC Map possibilita que instituições realizem estudos integrados, combinando variáveis relacionadas à sustentabilidade, produtividade e desempenho zootécnico, por exemplo, e gerando informações relevantes para a pesquisa e o mercado”, afirma Bruna.

Além disso, o programa disponibiliza ferramentas como Pré Carbon Score, BEA Score, ESG Farm Score e PEC Calc, que podem ser usadas em análises específicas de propriedades rurais participantes, fornecendo uma base técnica detalhada para estudos acadêmicos e capacitação de recursos humanos, com foco em Sustentabilidade na Pecuária.

Projeto Despertar Regenerativo: aplicação prática das ferramentas

Fora do âmbito acadêmico, o Projeto Despertar Regenerativo oferece acesso gratuito às ferramentas da ESGpec diretamente a produtores rurais, com foco em estudos de caso e produção de benchmarks para o setor. Entre as ferramentas estão:

Pré Carbon Score Leite , voltado para avaliar o grau de prontidão de propriedades para estimativas de pegada de carbono do leite;

, voltado para avaliar o grau de prontidão de propriedades para estimativas de pegada de carbono do leite; BEA Score Leite , que mensura indicadores de bem-estar animal nas fazendas;

, que mensura indicadores de bem-estar animal nas fazendas; ESG Farm Score Leite , ferramenta multicritério para avaliação de sustentabilidade da fazenda;

, ferramenta multicritério para avaliação de sustentabilidade da fazenda; PEC Calc, calculadora de pegada de carbono do leite.

Bruna Silper explica que os dados coletados pelo projeto são fundamentais para conectar as práticas do campo às pesquisas acadêmicas. “O Projeto Despertar Regenerativo incentiva o uso de tecnologia no campo e fornece informações que apoiam o avanço da sustentabilidade, sem a barreira do custo para os produtores”, afirma.

Comunidade Despertar Regenerativo conecta academia e técnicos

A ESGpec também lançou a Comunidade Despertar Regenerativo, que faz parte do programa Synergy. A iniciativa é voltada para técnicos e acadêmicos interessados em práticas regenerativas na pecuária leiteira. A plataforma funciona como um espaço colaborativo para troca de conhecimentos e desenvolvimento de projetos técnicos e científicos relacionados à agenda ESG.

Convite para novas parcerias

A ESGpec convida outras instituições de ensino e pesquisa a participar do programa ESGpec Synergy. Coordenadores de cursos, pesquisadores e lideranças acadêmicas podem solicitar informações sobre o programa e o acesso às ferramentas tecnológicas pelo site oficial (www.esgpec.com.br) ou pelas redes sociais da empresa.

“As parcerias são uma oportunidade de gerar dados relevantes e promover práticas que conectam o conhecimento científico às necessidades do setor produtivo”, conclui Bruna Silper.

