A parceria estratégica com a Avinor, provedora norueguesa de serviços de navegação aérea e operadora de aeroportos, possibilitará a implementação do sistema nacional de gerenciamento de tráfego não tripulado de última geração na Noruega. Essa colaboração representa um grande avanço no gerenciamento do espaço aéreo da Noruega, combinando inovação com rigorosa conformidade regulamentar. Também é um marco importante para a Thales na integração da AstraUTM, uma líder no desenvolvimento de software UTM de ponta que foi recentemente adquirida.

Com seu produto recém-lançado Topsky - UAS powered by AstraUTM, a Thales fornecerá uma plataforma digital segura e escalável para UTM automatizada e futuras soluções de AAM. Esse sistema gerenciará com eficiência o tráfego aéreo nas proximidades de aeroportos e áreas metropolitanas, suburbanas e regionais, oferecendo recursos como monitoramento de conformidade, gerenciamento de autorizações, tomada de decisões em tempo real, vigilância contínua do espaço aéreo, resolução automatizada de conflitos e resposta rápida a condições dinâmicas.

Garantia de segurança e conformidade nos céus noruegueses

O novo sistema UTM da Avinor tem como objetivo fornecer serviços essenciais para diversas partes interessadas, incluindo operadores de drones, provedores de serviços de tráfego aéreo (ATSP), agências governamentais e outros agentes importantes na Noruega no que se refere ao gerenciamento do espaço aéreo de baixa altitude. O sistema atenderá aos padrões regulatórios, conforme especificado no Regulamento de Implementação (UE) 2021/664, juntamente com os Meios Aceitáveis de Conformidade e o Material de Orientação para o gerenciamento do espaço aéreo U, garantindo que todos os serviços atendam às mais altas normas de segurança e transparência operacional.

Esse sistema UTM integrará serviços de acesso seguros, eficientes e previsíveis, como as disposições do Serviço de Informações Comuns (CIS) e do Provedor de Serviços do Espaço Aéreo U (USSP), garantindo total conformidade regulatória nos espaços aéreos designados como espaço aéreo U.

Operações UAS eficientes em escala nacional

Por meio da implementação e do gerenciamento de um sistema UTM em nível nacional, a Noruega se beneficiará de soluções robustas de gerenciamento de tráfego não tripulado que atendem às diversas exigências das partes interessadas civis e governamentais. O sistema fornecerá compartilhamento avançado de dados em tempo real, acesso simplificado e automatizado ao espaço aéreo e um melhor conhecimento da situação para permitir operações em escala no ambiente dinâmico do espaço aéreo da Noruega para todos os operadores no espaço aéreo tripulado e não tripulado.

“Temos a honra de colaborar com a Avinor para dar vida a esse sistema UTM de abrangência nacional na Noruega, priorizando a segurança, a inovação e, naturalmente, o alinhamento regulatório. Juntamente com a Avinor, adotamos o desenvolvimento de serviços BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) em espaços aéreos não segregados, habilitando tecnologias que fazem com que seja simples e econômica realizar operações UAS comerciais seguras, repetíveis e escalonáveis. Nossas soluções UTM, recentemente aperfeiçoadas com a AstraUTM, uma empresa da Thales, refletem o compromisso da Thales com o avanço do gerenciamento do espaço aéreo e com o estabelecimento da base para uma mobilidade aérea segura e integrada”, disse Christian Rivierre, vice-presidente de Soluções de Mobilidade do Espaço Aéreo da Thales.

“Na Avinor, temos orgulho de ser um colaborador ativo no desenvolvimento da aviação sem tripulação na Noruega. A parceria com a Thales nesse sistema UTM de última geração reflete nossa dedicação ao avanço das operações sem tripulação no espaço aéreo norueguês. Esse sistema apoiará o papel da Avinor em garantir a integração segura e eficiente de drones, fornecendo supervisão e gerenciando o espaço aéreo de forma responsável. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Thales como um parceiro estratégico para fornecer uma solução que beneficie todos os usuários do espaço aéreo e apoie os serviços de tráfego aéreo no gerenciamento de operações de drones”, afirmou Mats Bye Gjertsen, vice-presidente do Programa de Drones da Avinor.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder mundial em tecnologias avançadas, especializada em três áreas de negócios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço e Cibernética e Digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, principalmente em áreas fundamentais de inovação, como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

Sobre a Avinor

A Avinor é uma empresa estatal limitada de propriedade integral do Ministério dos Transportes e Comunicações da Noruega e é responsável por 43 aeroportos estatais.

A Avinor assumiu um papel de liderança na redução das emissões de gases de efeito estufa do setor de aviação, incluindo o desenvolvimento de aeronaves elétricas e o fornecimento de biocombustível sustentável para jatos.

A Avinor oferece viagens seguras e eficientes para cerca de 50 milhões de passageiros anualmente, metade dos quais viaja de e para o aeroporto de Oslo (Noruega).

Mais de 3 mil funcionários são responsáveis pelo planejamento, desenvolvimento e operação de um aeroporto e serviço de navegação aérea eficientes. A Avinor é financiada por meio de taxas aeroportuárias e vendas comerciais. Os serviços de navegação aérea são organizados como subsidiária de propriedade integral da Avinor. A sede da Avinor fica em Oslo.

