Cirurgia estética facial põe Brasil em 1º no ranking mundial

As cirurgias estéticas de rosto e cabeça têm ganhado força nos últimos anos como forma de restaurar a juventude e a vitalidade, sem perder a naturalidade. Segundo o último levantamento realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS na sigla em inglês), em 2023, apenas no Brasil foram realizados mais de 800 mil procedimentos, o que coloca o país em primeiro no ranking mundial de cirurgias desta categoria.



No Brasil, a cirurgia de pálpebras (blefaroplastia), por exemplo, teve o maior número de procedimentos realizados durante o período analisado (mais de 120 mil). O especialista em cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, Dr. Marcos Storion, explica que os procedimentos atuais têm garantido intervenções mais naturais, o que fez a procura aumentar significativamente.



“Técnicas mais antigas basicamente soltavam e reposicionavam a pele, repuxando superficialmente apenas em certos vetores que consideravam mais joviais. Atualmente, é possível fazer uma transposição mais natural ao devolver os tecidos às suas posições originais. No Deep Plane Facelift, por exemplo, puxa-se apenas os tecidos mais fortes, não deixando tensão nenhuma na pele. Essa ausência de tensão melhora a qualidade das cicatrizes e garante resultados superiores e naturais”, destaca.



O levantamento aponta que, dos mais de 646 mil facelifts realizados no mundo durante o ano analisado, cerca de 110 mil aconteceram em território brasileiro. A cirurgia consiste em rejuvenescer o rosto e pescoço ao tratar sinais de envelhecimento, como flacidez, vincos profundos, deslocamento de gordura e pele solta.



O especialista afirma que, embora este procedimento seja complexo e exija conhecimentos avançados em anatomia, a recuperação pós-operatória do rosto é mais rápida do que no restante do corpo, não sendo habitual nem mesmo o aparecimento de hematomas. “O único cuidado solicitado é a não exposição solar por cerca de duas semanas e, se possível, o uso de uma faixa compressiva mentoneira nos primeiros sete dias”.



Público +60 eleva busca por procedimentos estéticos



Segundo dados levantados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), e divulgados pelo jornal Estado de Minas, o número de procedimentos estéticos entre idosos saltou de 5,4% para 6,6%, entre 2016 e 2018. Seja por autoestima ou relacionamentos afetivos, a pesquisa aponta que as cirurgias mais procuradas por esse público são o tratamento das pálpebras, o lifting facial e o lifting no pescoço.



“Os riscos da cirurgia facial não são diferentes entre idosos ou jovens. Tenho muitos pacientes operados com mais de oitenta anos. Caso a pessoa esteja bem de saúde e os exames pré-operatórios sejam bons, o Deep Plane Facelift não é uma cirurgia de risco”, explica o cirurgião.



No entanto, o especialista alerta sobre a necessidade de buscar profissionais capacitados para a realização de qualquer procedimento. “A estética sempre representou um mercado desejado mas, infelizmente, encontra-se invadido por profissionais desqualificados, especialmente em procedimentos mais simples. Para realizar um procedimento como este, além da formação em cirurgia plástica, são necessárias diversas subespecialidades, cursos e atualizações constantes”.



Tipos de cirurgias faciais



Além do Facelift, Dr. Marcos Storion lista outros procedimentos faciais comuns de serem realizados, como a blefaroplastia, que rejuvenesce o olhar removendo o excesso de pele e bolsas de gordura nas pálpebras superiores e inferiores, suavizando rugas e flacidez; a bichectomia, que reduz o volume das bochechas a fim de proporcionar contornos mais finos e definidos; e a otoplastia, realizada para corrigir orelhas proeminentes.



Ainda segundo o cirurgião, a lipoaspiração de papada também é bastante procurada, pois remove o excesso de gordura abaixo do queixo e melhora o contorno da mandíbula, proporcionando uma aparência mais jovem e definida ao rosto.



“Já o lipofilling é um procedimento que utiliza a gordura do próprio paciente para aumentar o volume em áreas específicas do rosto ou do corpo, proporcionando um aspecto mais rejuvenescido e harmonioso. Também existe a mentoplastia, uma cirurgia estética destinada à correção do queixo, frequentemente realizada em pacientes que apresentam uma projeção insuficiente do mento”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://drmarcosstorion.com.br/