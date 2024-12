O Instituto de Estratégias Urbanas da Mori Memorial Foundation, um órgão de pesquisa estabelecido pelo Mori Building e principal desenvolvedor urbano de Tóquio, publicou hoje o seu relatório Global Power City Index (GPCI) 2024 (Índice Global de Cidades de Energia) sobre os pontos fortes gerais das 48 principais cidades do mundo. Pela segunda vez, o relatório inclui adicionalmente o índice "GPCI–Centros Financeiros". Este índice reflete a importância crescente das medidas tomadas por grandes cidades para aprimorar seu status como centros financeiros internacionais, capturando mudanças em seus ambientes financeiros e empresariais.

Mais de 18 meses se passaram desde que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o fim da pandemia da COVID-19 em maio de 2023. Com a volta das atividades econômicas, da mobilidade e da expansão do turismo internacional, as classificações do GPCI deste ano também refletem tendências globais influenciadas pelas crescentes questões de inflação e mudanças climáticas.

Não houve mudanças nas cinco primeiras posições do ranking (Londres em 1º lugar, Nova York em 2º, Tóquio em 3º, Paris em 4º e Singapura em 5º). Contudo, Tóquio, Paris e Singapura apresentaram progressos significativos, chegando perto da posição de Nova York. Todas essas três cidades apresentaram melhorias nos indicadores relacionadosà"Interação Cultural", como o número de turistas estrangeiros e as comodidades para os visitantes, incluindo o número de quartos de hotel. A decisão de sediar as Olimpíadas de Verão de 2024 em Paris e o aumento do turismo internacional em Tóquio e Singapura, que haviam sido adiados devido às medidas cautelosas de controle de fronteira, foram refletidos nos resultados.

Destaques do GPCI–2024

Londres (1º)

Embora o ritmo de recuperação de Londres da pandemia tenha diminuído em relação ao ano anterior, a pontuação geral da cidade aumentou ligeiramente, garantindo que ela permaneça na liderança. Além da liderança global na função "Interação Cultural", Londres assegurou recentemente o primeiro lugar na categoria "Acessibilidade". As pontuações da cidade em "Habitabilidade" melhoraram em indicadores como "Ambiente de Trabalho", chegando ao 6º lugar nessa categoria. As melhorias constantes nos indicadores ambientais de Londres podem, potencialmente, resultar em um aumento adicional na pontuação geral da cidade.

Nova York (2º)

Nova York manteve o segundo lugar, apesar de sua pontuação geral ter diminuído em relação ao ano anterior, o que aumentou a diferença para Londres. Ela continua se destacando em áreas relevantes, garantindo o primeiro lugar nas categorias "Economia" e "P&D". A classificação da cidade na função "Acessibilidade" apresentou melhorias significativas, especialmente na área de "Facilidade de Mobilidade por Bicicleta". No entanto, com a cidade classificada abaixo da casa dos 30 em "Habitabilidade" e "Meio Ambiente", ainda há um potencial significativo para melhorias.

Tóquio (3º)

Tóquio cresceu significativamente em sua pontuação geral este ano, aproximando-se de Nova York, com fatores que contribuíram, como o aumento do número de visitantes estrangeiros que aproveitaram a queda no valor do iene. Contudo, está sendo acompanhada de perto por Paris, que está em quarto lugar, indicando uma competição acirrada. Tóquio apresentou mudanças em quatro funções: “P&D”, “Interação Cultural”, “Habitabilidade” e “Acessibilidade”, alcançando o maior aumento de pontuação entre todas as 48 cidades este ano. Apesar dos avanços, a função "Economia" da cidade, que está em um relativo declínio, é percebida como uma área que precisa de melhorias.

Paris (4º)

Paris ficou a uma distância notável de Tóquio, ocupando a terceira posição. Contudo, a cidade teve um aumento significativo na pontuação de "Interação Cultural", apoiada por sediar as Olimpíadas, representando o maior aumento nesta categoria entre as 48 cidades. Os efeitos completos da cidade ter sido a sede das Olimpíadas, tais como um aumento no número de visitantes estrangeiros, serão avaliados no GPCI-2025, indicando a possibilidade de aprimoramentos adicionais na pontuação.

Singapura (5º)

Apesar da lenta recuperação da pandemia, Singapura conseguiu elevar suas classificações de "Capacidade de Transporte Aéreo" e aprimorar seu desempenho nas funções "Interação Cultural" e "Habitabilidade", mantendo assim o seu 5º lugar geral. Em termos de "Economia", obteve aumentos significativos no "PIB per capita". No entanto, observou-se um declínio em áreas anteriormente consideradas seus pontos fortes, como "Variedade de opções de local de trabalho", "Flexibilidade de estilo de trabalho" e "Número de lojas de varejo".

Seul (6º)

Seul apresentou progressos significativos este ano, subindo uma posição no ranking devido às pontuações aperfeiçoadas em termos de "P&D", "Acessibilidade" e "Habitabilidade". Isso ocorreu, apesar da queda na pontuação geral da cidade, devido, em parte,àdiminuição significativa nas suas classificações de "Interação Cultural". A cidade apresentou um progresso significativo no indicador "Compromisso com a Ação Climática", que mede a frequência com que uma cidade é selecionada para a Lista A do CDP, significando um aumento significativo na classificação. A ascensão de Seul no ranking foi, em parte, consequência de Amsterdã, que, anteriormente, ocupava o 6º lugar, sofrendo classificações em queda em cinco funções, excluindo "Meio Ambiente".

Madri (10º)

Madri deu um salto notável este ano, subindo quatro posições e retornando ao top 10 pela primeira vez em três anos. Além de manter o segundo lugar em termos de "Habitabilidade", a cidade apresentou melhorias nas áreas de "P&D", "Meio Ambiente" e "Acessibilidade". O progresso foi notável em termos de "Número de Estudantes Internacionais" (P&D), "Compromisso com a Ação Climática" e "Vegetação Urbana" (Meio Ambiente), assim como em termos de "Tempo de Viagem para Aeroportos" e "Tempo de Deslocamento" (Acessibilidade). Porém, houve um declínio nas classificações da cidade para "Variedade de Opções de Local de Trabalho" e "Aluguel de Moradia".

Xangai (11º)

Após a suspensão dos controles de fronteira impostos durante a pandemia da COVID, Xangai subiu do 15º para o 11º lugar. Essa mudança foi amplamente influenciada pela recuperação das viagens internacionais. A cidade apresentou um aumento em sua classificação de "Número de Visitantes Estrangeiros" (Interação Cultural) e no "Número de Passageiros Aéreos", o que resultou em uma melhoria no quesito "Acessibilidade", passando de 9º para 7º lugar. Além disso, a 12ª posição de Xangai em "P&D" foi beneficiada por avaliações mais elevadas para as "Melhores Universidades do Mundo".

Principais descobertas por funções

Economia

Dublin e Copenhagen apresentaram progressos significativos nessa área, impulsionados pelo aumento constante das pontuações de "Taxa de Crescimento do PIB". Dublin passou de 6º para 3º lugar, enquanto Copenhagen passou de 19º para 9º lugar.

P&D

As cidades americanas ocuparam cinco das dez primeiras posições, refletindo os seus pontos fortes constantes. Entre as cidades asiáticas, Tóquio, Seul e Hong Kong chegaram ao top 10. Tóquio avançou uma posição para o 3º lugar, uma posição que recuperou após quatro anos. Tanto Tóquio quanto Dubai, esta última agora em 32º lugar, viram aumentos expressivos na pontuação na categoria "Número de Startups".

Interação Cultural

Enquanto Londres mantém a liderança, Paris e Tóquio apresentaram progressos significativos. Paris, que passou do 3º para o 2º lugar, e Tóquio, que subiu do 5º para o 3º, tiveram um aumento significativo nas pontuações, incluindo “Número de Visitantes Estrangeiros”.

Habitabilidade

As quatro principais cidades permanecem inalteradas, com Paris ocupando a primeira posição, seguida por Madri, Tóquio e Barcelona. Osaka, Milão, Helsinque e Kuala Lumpur entraram recentemente no top 10. As alterações nas classificações foram influenciadas por indicadores como o índice de inflação e os fatores pós-pandemia em áreas como "Flexibilidade de Estilo de Trabalho".

Ambiente

Oito das 10 cidades mais bem classificadas estavam na Europa, cinco das quais apresentam populações de menos de um milhão (Copenhague, Estocolmo, Helsinque, Zurique e Genebra). Fatores como “Compromisso com a Ação Climática”, incorporando avaliações da iniciativa de mudança climática CDP, influenciaram as classificações.

Acessibilidade

Houve uma grande reorganização das dez principais cidades do ano passado nesta categoria; elas agora são, em ordem, Londres, Nova York, Paris, Dubai, Tóquio, Frankfurt, Xangai, Amsterdã, Singapura e Istambul. Essa mudança pode ser atribuída às alterações nos indicadores de avaliação usados, como a inclusão do número de vagas de estacionamento para bicicletas e portos para bicicletas em "Facilidade de Mobilidade por Bicicleta". Londres, em particular, se destacou na categoria de "Cidades com Voos Internacionais Diretos".

GPCI–Centros Financeiros

A rápida expansão e a internacionalização da indústria financeira global estão aumentando a competição entre as principais cidades, tornando cada uma delas um centro financeiro internacional cada vez mais relevante. A Mori Memorial Foundation, além de avaliar de forma multifacetada as cidades em termos de seis funções do Global Power City Index (GPCI), que são: Economia, P &D, Interação Cultural, Habitabilidade, Meio Ambiente e Acessibilidade, acrescentou a função Finanças, composta por 14 indicadores divididos em quatro grupos.

Nova York (1º) foi a cidade com as maiores pontuações em todos os grupos de indicadores - Mercados de Instrumentos Financeiros, Intermediários Financeiros, Mercados de Câmbio e Taxas de Juros e Pessoal Altamente Qualificado. Como no ano passado, ficou em primeiro lugar em termos de “Capitalização do Mercado de Ações”, “Valor de Negociação do Mercado de Ações”, “Melhores Gestores de Ativos do Mundo” e “Escritórios de Advocacia Internacionais”. Este ano, também ficou em primeiro lugar na categoria “Empresas Unicórnio do Setor Financeiro”.

Londres (2º): manteve sua posição como a cidade com o maior nível de “Volume de Câmbio” e “Volume de Derivativos de Taxa de Juros” na categoria Mercados de Câmbio e Taxa de Juros, e tem uma clara liderança nessa área. Também continuou a garantir as segundas classificações mais altas para “Pessoal Altamente Qualificado” no setor financeiro, depois de Nova York.

Tóquio (3º): A capital do Japão manteve sua classificação máxima em dois indicadores da função Grupo de Intermediários Financeiros: “Melhores Sedes de Seguradoras do Mundo” e “Melhores Fundos de Pensão do Mundo”. Também manteve suas altas classificações em “Capitalização do Mercado de Ações” e “Valor de Negociação do Mercado de Ações”, alcançando o 3º e 4º lugar, respectivamente. A cidade melhorou suas classificações no campo de “Mercados de Instrumentos Financeiros”, subindo da 9ª para a 4ª posição, devido em parte a uma melhora em sua pontuação em “Capital Levantado por meio de IPOs”, uma categoria em que subiu da 7ª para a 5ª posição.

Xangai (4º) manteve o segundo lugar na categoria Mercados de Instrumentos Financeiros pelo segundo ano consecutivo, mas caiu para o 23º lugar na categoria "Empresas Unicórnio da Indústria Financeira" e também registrou uma pontuação reduzida na área específica de Pessoal Altamente Qualificado.

Pequim (5º): A capital da China manteve sua posição em terceiro lugar em Mercados de Instrumentos Financeiros e garantiu o primeiro lugar na categoria de “Melhores Sedes Bancárias do Mundo”. No entanto, suas classificações em sua outra área percebida de força, Pessoal Altamente Qualificado, caíram, com a cidade apresentando uma queda do quinto para o sétimo lugar nesta categoria.

