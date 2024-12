A Perficient, líder global em consultoria digital, que está transformando as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que foi reconhecida como Major Player no IDC MarketScape: Worldwide Adobe Experience Cloud Professional Services 2024-2025 Vendor Assessment (Doc #US51741024, dezembro de 2024).

Perficient Named a Major Player in IDC MarketScape for Worldwide Adobe Experience Cloud Services (Graphic: Business Wire)

O IDC MarketScape avaliou os fornecedores de serviços profissionais do Adobe Experience Cloud, criando uma estrutura para comparar suas capacidades e estratégias. A Perficient acredita que ser reconhecida como Major Player neste relatório reflete o alcance de suas capacidades no Adobe Experience Cloud, sua expertise técnica e setorial, rede global de centros de entrega e compromisso com a qualidade no atendimento ao cliente.

"É uma honra ser reconhecida como Major Player no relatório IDC MarketScape para serviços profissionais do Adobe Experience Cloud em nível global", afirmou Santhosh Nair, vice-presidente sênior da Perficient. "Acreditamos que essa distinção é um testemunho da imaginação estratégica da Perficient e de sua expertise global em Adobe para criar experiências excepcionais para nossos clientes. Nossa talentosa equipe de especialistas em Adobe e nosso portfólio de ativos, como o Adobe Data Factory e o Digital Front Desk, ajudam nossos clientes a gerar valor com a tecnologia Adobe e permitem que equipes de marketing aprimorem o engajamento dos clientes para alcançar seus objetivos".

De acordo com o IDC MarketScape, "a Perficient combina capacidades de transformação de negócios e tecnologias, com foco no projeto e desenvolvimento de experiências do cliente, especialmente em plataformas Adobe". O IDC MarketScape também destaca que "com base em conversas com os clientes da Perficient, os três principais pontos fortes do fornecedor são a criação de valor, a qualidade das pessoas e o empoderamento dos clientes".

"Em nossa avaliação da Perficient no IDC MarketScape: Worldwide Adobe Experience Cloud Professional Services 2024-2025 Vendor Assessment, ficou evidente que a Perficient possui expertise na entrega global, combinando um legado em projeto de experiência com capacidades robustas na área de transformação de experiência digital", disse Douglas Hayward, diretor sênior de pesquisa, serviços de CX e estratégias da IDC. "O feedback dos clientes indicou que a Perficient executa projetos com foco consistente na resolução de desafios empresariais".

Como parceira Adobe Platinum, a Perficient oferece soluções digitais integradas e completas na plataforma Adobe para enfrentar os desafios cada vez mais complexos e em constante mudança enfrentados pelas empresas. Com mais de 20 anos de experiência e seis especializações da Adobe, a Perficient combina a criatividade estratégica de uma agência com um profundo conhecimento técnico e expertise em Adobe para proporcionar experiências excepcionais aos clientes.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um mercado específico. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado analisado. O IDC MarketScape oferece um framework claro para comparar de maneira significativa as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. Além disso, o framework proporciona aos compradores de tecnologia uma avaliação 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Perficient

A Perficient é uma consultoria digital líder global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionarem seus negócios de maneira ousada e alcançarem resultados reais por meio do poder da tecnologia. Quebramos barreiras, focamos obsessivamente em resultados e moldamos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

