INAC entrega carta aos líderes dos três poderes

No próximo dia 10 de dezembro, às 11h, o Plenário da Câmara dos Deputados será palco de uma sessão solene em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, proposta pela Deputada Adriana Ventura.

Durante a solenidade, o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), que celebra seus 10 anos de fundação em julho de 2025, será homenageado por sua dedicação à luta por integridade e transparência no Brasil, ao lado de outras organizações destacadas na área.

O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do INAC, Roberto Livianu, terá a oportunidade de discursar na tribuna, representando a entidade.

Na ocasião, o INAC também lançará um documento estratégico com dez pontos de atenção essenciais para o combate à corrupção no Brasil, abordando temas como o orçamento secreto, a Lei da Ficha Limpa e a regulação de BETS, importante frente de prevenção à lavagem de dinheiro. O material será entregue aos líderes dos três poderes, incluindo Luís Inácio Lula da Silva, presidente da República, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, além de outras autoridades da administração pública.

"Entregar essa carta aos líderes dos três poderes é uma oportunidade histórica para reforçarmos a urgência de ações concretas no combate à corrupção no Brasil. Esses 10 pontos de atenção representam um caminho estratégico para promover transparência, integridade e responsabilidade, pilares fundamentais para a construção de um país mais justo e ético", destaca Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

A iniciativa reforça o compromisso do Instituto e de seus parceiros na construção de um Brasil mais íntegro e transparente.

Website: https://www.naoaceitocorrupcao.org.br/