A NielsenIQ (NIQ) uniu forças com a World Data Lab e a SPATE para lançar um relatório geracional abrangente focado exclusivamente no mercado de beleza na próxima década.

O relatório apresenta insights importantes sobre as preferências geracionais, hábitos de consumo, valores, prioridades, motivadores, comportamentos de compra e sua influência nas tendências globais de beleza. Ele destaca o papel crucial de cada geração na definição das escolhas dos consumidores e dos gastos ao longo da próxima década.

Os Millennials estarãoàfrente dessa tendência, representando quase metade dos gastos globais com beleza, somando US$ 193 bilhões, enquanto a Geração Z segue de perto, com US$ 158 bilhões. A indústria global de beleza alcança um crescimento sem precedentes de US$ 1,1 trilhão, com uma projeção de expansão de US$ 700 bilhões até 2034, dos quais US$ 310 bilhões virão da Ásia.

Comentando os resultados, Claire Marty, vice-presidente da NIQ Beauty, afirmou: "na NIQ, entendemos que compreender as diferenças geracionais é essencial para acompanhar as transformações do mercado de beleza. Esta é uma oportunidade para as empresas irem além de uma abordagem "um só para todos" e adaptarem suas estratégias para cada geração. Nossas tendências de consumo e dados de vendas ajudarão as marcas de beleza a identificar necessidades não atendidas, compreender os valores dos consumidores e explorar o cenário do varejo".

Principais conclusões do mercado de beleza ao longo das gerações:

Os Millennials dominarão a indústria de beleza na próxima década:

Os Millennials, nascidos entre 1977 e 1995, serão os responsáveis pelo crescimento do mercado global de beleza nos próximos 10 anos e ultrapassarão a Geração X como a principal força nos gastos com beleza em 2034, com uma participação de 24% nos gastos globais.

O crescimento dos gastos dos Millennials com cuidados com a pele e cabelo em 2024 supera o mercado total, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo. Mais da metade dos Millennials (56%) pensa frequentemente sobre sua aparência e são os mais propensos a usar ingredientes naturais ou produtos alimentícios como substitutos em sua rotina de beleza.

Os gastos dos Millennials com serviços de beleza terão o maior crescimento até 2034. A Europa lidera essa tendência, com 57% dos Millennials europeus destinando seu orçamento de beleza para serviços, enquanto apenas 6% são gastos com maquiagem. Isso contrasta com os Millennials na América do Norte, onde a maquiagem representa 11% dos gastos.

Os Millennials são influenciados pelas tendências do TikTok, com a hashtag #makeupover30 sendo a mais popular, crescendo 194,9% ao ano, refletindo a busca por dicas e produtos voltados para as necessidades e preocupações de sua faixa etária. Um exemplo disso é o aumento no interesse pelo uso de sebo de carne bovina nos cuidados com a pele, com uma média de 14,1 milhões de visualizações semanais nas buscas do TikTok.

A geração X é a que mais gasta em produtos de beleza:

A Geração X, nascida entre 1965 e 1980, será a maior responsável pelos gastos com beleza de 2024 a 2034, com um aumento de US$ 150 bilhões nos próximos 10 anos. A América do Norte e a Ásia-Pacífico impulsionarão mais da metade desse crescimento, com a classe média chinesa e os ricos da Índia como principais contribuintes.

A Geração X está muito envolvida no mercado de beleza, com uma penetração superioràda população geral em 80% das categorias de beleza analisadas. O cuidado com a pele será a categoria de maior crescimento nos próximos 10 anos, com uma expansão de 4,9% ao ano (US$ 26,8 bilhões).

A conveniência é a principal prioridade na escolha de canais da Geração X, que tende a fazer compras em locais que oferecem tudo em um só lugar, como a Amazon e hipermercados.

As visualizações da Geração X no TikTok sobre maquiagem cresceram para 53%, com a hashtag #over40makeup se tornando popular (6,9 milhões de visualizações) em 2024. Produtos como o Guide Beauty Wand, voltado para consumidores com mãos trêmulas, estão ganhando popularidade entre alguns criadores da Geração X no TikTok.

"Prevemos que, pela primeira vez, o setor global de beleza ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão", disse Wolfgang Fengler, CEO da World Data Lab, "o que é um reflexo do desejo de consumidores de todas as idades e países em usar cosméticos e serviços de beleza".

"Compreender as tendências digitais em plataformas como o TikTok e a Pesquisa Google é fundamental para as marcas se manteremàfrente, pois revela mudanças em tempo real nos interesses e nas necessidades dos consumidores de diferentes gerações", afirmou Yarden Horwitz, cofundadora da SPATE.

Com Millennials e Geração Z priorizando a saúde e o meio ambiente, ambos estão focados em diferentes aspectos da sustentabilidade nos produtos de beleza. Os Millennials tendem a escolher produtos ou serviços pelo seu impacto ambiental reduzido ou nulo (+3,2 pontos), enquanto a Geração Z opta por produtos que valorizam a igualdade social ou apoiam comunidades em risco ou minorias (+1,2 ponto).

O Beauty Futures – a guide to generational journey of global beauty buyers é um relatório de destaque da NIQ que apresenta uma visão completa dos consumidores de beleza ao redor do mundo. O estudo cobre:

- Projeções para os próximos 10 anos da indústria global da beleza.

- Principais impulsionadores do comportamento de compra para todas as gerações.

- Tendências de beleza emergentes do Google e do TikTok.

Caso queira uma cópia, clique aqui.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é a líder mundial em inteligência de consumidores, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra e revelando novas oportunidades de crescimento. Em 2023, a NIQ se uniuàGfK, fundindo duas líderes do setor com um alcance global sem igual. Atualmente, a NIQ está presente em mais de 95 países, cobrindo 97% do PIB. Com uma visão holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre os consumidores, oferecidos por meio de análises avançadas em plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full ViewTM.

Sobre a World Data Lab

A World Data Lab cria dados proprietários voltados para o futuro, com o objetivo de quantificar e prever tendências de consumo, gastos de consumidores, mudanças demográficas e o progresso em relação aos ODS até 2034. Nossa abordagem avançada de ciência de dados, revisada por pares e publicada na revista Nature, oferece precisão, atualidade e consistência incomparáveis em todos os grupos demográficos de 180 países e mais de 6.000 cidades.

Sobre a SPATE

A Spate é uma plataforma de pesquisa de mercado impulsionada por IA que analisa mais de 20 bilhões de sinais de pesquisa e 60 milhões de vídeos no TikTok em todo o mundo, oferecendo às marcas insights sobre a evolução das tendências de consumo. Com os dados da Spate, as marcas entenderão melhor o dinâmico mercado de beleza, incluindo mudanças significativas relacionadasàidade, como o crescente interesse por maquiagem para pele madura na Pesquisa Google e no TikTok.

Isenção de responsabilidade: todos os nomes de produtos e empresas são marcas comerciais™ ou marcas registradas® de seus respectivos detentores. Seu uso não implica qualquer afiliação ou endosso por parte dos mesmos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241209270346/pt/

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com