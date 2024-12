A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções de sequenciamento de célula única acessíveis e escalonáveis, anunciou hoje a geração do maior conjunto de dados de célula única do mundo até o momento, totalizando 100 milhões de células. Esse marco impressionante foi alcançado em apenas um mês usando o GigaLab da Parse Biosciences e feito em parceria com a Vevo Therapeutics para avançar em seus esforços de descoberta de medicamentos com base em IA.

O primeiro conjunto de dados do gênero, denominado Tahoe-100, compreende 100 milhões de células e 60.000 condições com 1.200 tratamentos medicamentosos em 50 modelos de tumores diferentes. Além do conjunto de dados de descoberta de medicamentos de IA gerado com a Vevo, o Parse GigaLab está trabalhando atualmente em projetos de grande escala para uma variedade de aplicações, incluindo telas de perturbação adicionais, dados para modelos de IA generativos e atlas para estudos populacionais.

“Esse conjunto de dados é um importante passoàfrente para a equipe da Vevo e para a plataforma Mosaic”, disse Johnny Yu, PhD, diretor científico e cofundador da Vevo. “Nos últimos dois anos, aprimoramos nossa plataforma e, com acesso ao Parse GigaLab, agora podemos gerar os dados necessários para impulsionar a descoberta de medicamentos com base em IA em grande velocidade e escala. Isso nos ajudará a acelerar nossa capacidade de descobrir novos tratamentos mais rapidamente.”

Aproveitando a tecnologia Evercode™ da Parse, o GigaLab é capaz de fornecer conjuntos de dados maciços de uma única célula, atendendoàcrescente demanda dos pesquisadores por escala. Além da escala e da capacidade, os dados estão sendo gerados com uma velocidade impressionante. Para o conjunto de dados Tahoe-100 gerado com a Vevo, a parte do laboratório úmido do fluxo de trabalho foi concluída em apenas um mês. Os dados de sequenciamento de custo ultrabaixo e de alta qualidade para esses dados fundamentais são possibilitados pela plataforma de sequenciamento de alto rendimento UG 100™ em colaboração com a Ultima Genomics.

“Esse projeto demonstra a capacidade do GigaLab de oferecer velocidade, qualidade e imensa escalabilidade”, disse Alex Rosenberg, CEO e cofundador da Parse Biosciences. “Estamos incrivelmente empolgados em levar o poder do GigaLab para a Vevo e outros parceiros biofarmacêuticos, possibilitando descobertas inovadoras e avançando no desenvolvimento de medicamentos.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 2.000 clientes em todo o mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

Sobre a Vevo Therapeutics

A Vevo Therapeutics é uma empresa de biotecnologia que usa sua plataforma de descoberta de medicamentos in vivo e modelos de IA de última geração para descobrir medicamentos melhores para mais pacientes. A plataforma Mosaic da empresa é a primeira a tornar escalável a geração de dados in vivo com precisão de célula única, para capturar o contextoin vivo da doença na primeira etapa da descoberta de medicamentos e para representar melhor a diversidade dos pacientes na resposta aos medicamentos em relação aos atuais ensaios in vitro. A Vevo está usando o Mosaic para criar o maior atlas in vivo do mundo de como os medicamentos interagem com as células dos pacientes e treinando modelos de IA em seus dados para encontrar novos alvos e medicamentos não detectáveis por outras tecnologias. Localizada em São Francisco, na Califórnia, a Vevo foi fundada por uma equipe de inventores e líderes de pensamento que descobriram medicamentos para alvos “não combatíveis” e inventaram novos métodos em genômica, biologia computacional e química. A Vevo conta com o apoio de investidores líderes na interseção de ciências da vida e tecnologia, incluindo General Catalyst, Wing Venture Capital, Mubadala Capital, AIX Ventures e Camford Capital. Saiba mais em www.vevo.ai e siga-nos em LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241205094089/pt/

Contato de mídia da Parse:

Shev Rush, SRPR

shev@shevrushpr.com | 213.503.4828

Contato de mídia da Vevo:

Peg Rusconi

Deerfield Group

Peg.rusconi@deerfieldgroup.com