A Andersen Global continua a fortalecer sua presença na Europa ao estabelecer sua presença em Malta. Com o escritório de advocacia membro existente, Chetcuti Cauchi Advocates, as empresas pretendem oferecer um conjunto abrangente de serviços fiscais, jurídicos e corporativos integrados a clientes particulares e empresariais, tanto em Malta quanto internacionalmente.

A Andersen em Malta oferece uma variedade de serviços, incluindo serviços de consultoria fiscal e conformidade tributária, preços de transferência, conformidade de dados, mobilidade global e imigração de alto patrimônio líquido (HNW), planejamento patrimonial, estruturação de patrimônio privado, consultoria para empresas familiares e serviços de consultoria de negócios. O escritório é especialista em navegar em estruturas regulatórias e tributárias complexas e aconselha indivíduos de alto patrimônio líquido, family offices e empresas multinacionais.

“Conforme Malta evolui como um destino confiável para a estruturação de patrimônio privado e expansão de negócios na Europa, nossos escritórios continuam empenhados em oferecer serviços de qualidade com foco no cliente”, disse Jean-Philippe Chetcuti, sócio executivo da Andersen em Malta e da Chetcuti Cauchi Advocates. “Seremos capazes de promover a plataforma Andersen Global e expandir nossas habilidades para oferecer soluções integradas, multidisciplinares e internacionais aos nossos clientes.”

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: “A equipe de Malta demonstrou grande compromisso com a excelência e um profundo conhecimento do mercado local. A sua experiência combinada reforça a nossa capacidade de oferecer serviços integrados na região e apoia a nossa estratégia de reforçar a presença da Andersen na Europa”.

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios membros legalmente separados e independentes, composta por profissionais da área tributária, jurídica e de avaliação em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 18.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 500 localidades através de seus escritórios membros e empresas colaboradoras.

