A Allied Telesis, líder global em soluções de conectividade e ferramentas para redes inteligentes, anunciou hoje que Chris Elliott voltou a trabalhar na empresa como vice-presidente de parcerias e alianças, sendo responsável por executar uma estratégia de parceria estratégica para expansão da empresa nas regiões Ásia-Pacífico, América do Norte, América Central e EMEA. Elliott também tem a tarefa de gerenciar a região de vendas do Norte Europeu, incluindo o Reino Unido, os países nórdicos e Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo).

"Estou entusiasmado de voltaràfamília Allied Telesis, onde anteriormente ocupei funções de gestão de vendas de 2016 a 2021. Estou muitíssimo alinhado com a cultura e a missão da empresa e sei que estamos preparados para uma expansão global agressiva. Estou contente de liderar a equipe de canais para realizar esse crescimento", afirmou Elliott.

"Quando Chris concordou em voltaràAllied Telesis, eu sabia que tínhamos a pessoa certa para liderar a estratégia de parceria. Seus muitos anos de experiência com canais contribuirão muito para a ampliação das nossas parcerias existentes em regiões novas e não realizadas, ao passo que construirão novas parcerias que ajudarão a impulsionar o crescimento de receita da empresa em todo o mundo", afirmou EuJin Lim, presidente da Allied Telesis.

Ao longo da sua carreira, Elliott trabalhou como diretor de canais na região EMEA para a Ruckus Networks e gerente de canais na Extreme Networks.

Sobre a Allied Telesis

Há mais de 35 anos, a Allied Telesis fornece conectividade confiável e inteligente para todos, de organizações empresariais a projetos de infraestrutura complexos e críticos ao redor do globo. Em um mundo que está indo em direção às cidades inteligentes e internet das coisas, as redes devem evoluir rapidamente para atender aos novos desafios. As premiadas tecnologias, produtos e serviços inteligentes da Allied Telesis fornecem soluções eficientes e seguras para pessoas, organizações e "coisas", garantindo que nossos clientes aproveitem maior valor e menores custos operacionais. Estamos comprometidos com fornecer aos nossos clientes soluções projetadas e construídas de acordo com os mais altos padrões e qualidade. Nosso processo de fabricação tem conformidade com a norma ISO 9001, e nossas instalações seguem a rígida norma ISO 14001 para garantir um planeta mais saudável. Saiba mais em alliedtelesis.com.

