A Divisão EMS da Curtiss-Wright anunciou hoje que entregou o primeiro componente submarino com um impulsor de fabricação aditiva (FA) que será instalado em um navio da Marinha dos EUA.

A Divisão de Bombas Projetadas (EPD) da Curtiss-Wright em Bethlehem, Pensilvânia, a Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI), em Monroeville, Pensilvânia, e a Sintavia, LLC em Fort Lauderdale, Flórida, colaboraram para desenvolver, fabricar, testar e fornecer o primeiro componente submarino utilizando uma peça de metal qualificada, fabricada aditivamente. A Sintavia, líder em projetar e fabricar componentes de defesa críticos fabricados aditivamente, forneceu o impulsor FA após um processo de qualificação completo. Este impulsor foi montado na bomba e testado nas instalações da Curtiss-Wright em Bethlehem.

A tecnologia de fabricação aditiva oferece uma solução para o desenvolvimento de um produto ou componente que historicamente tem sido difícil ou custoso de fabricar, frequentemente resultando em atrasos. Espera-se que o uso desta tecnologia forneça uma fonte doméstica confiável e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que leva a prazos de fabricação mais curtos, maior qualidade, menor risco no desempenho e a uma entrega aprimorada para atender ainda melhor as necessidades da Marinha dos EUA.

“A Sintavia provou ser uma parceira inestimável do setor, e estamos animados com a oportunidade de solidificar ainda mais nossa parceria aumentando o número de peças fabricadas aditivamente para esta aplicação e outros componentes fundamentais de defesa naval”, disse David Micha, vice-presidente sênior e gerente geral da Divisão EMS. “Além disso, estamos orgulhosos de fornecer o primeiro equipamento de serviço crítico utilizando um componente fabricado aditivamente para o programa de submarinos da Marinha dos EUA e esperamos expandir essas capacidades no futuro para atender nossos clientes de forma mais eficiente.”

“Gostaríamos de agradeceràCurtiss-Wright eàBPMI pela oportunidade de alavancar a tecnologia aditiva da Sintavia na produção deste componente crítico”, disse Lindsay Lewis, vice-presidente corporativa da Sintavia. “Processos de fabricação de ponta, como a fabricação aditiva, continuarão sendo diferenciais importantes no desenvolvimento de componentes de defesa superiores nos próximos anos.”

A unidade de negócios EPD da Curtiss-Wright, parte da divisão EMS da Curtiss-Wright, e suas empresas predecessoras têm fornecido expertise tecnológica naval e marítima e produtos desde 1847. Hoje, a EPD é uma fornecedora líder de bombas e componentes que atendem a requisitos exigentes e críticos para a missão das frotas navais de superfície e submersas do mundo. A EPD também fornece uma ampla gama de peças de reposição e substituição, componentes de bombas compostas e serviços de suporte para revisão completa, atualização e expertise em campo. Para mais informações, acesse www.cw-ems.com/epd.

Sobre a Curtiss-Wright Corporation

A Curtiss-Wright Corporation é uma empresa global integrada que fornece produtos, soluções e serviços de alta engenharia, principalmente para os mercados aeroespacial e de defesa, bem como tecnologias críticas em mercados exigentes de energia comercial, processo e industrial. Aproveitamos uma força de trabalho de aproximadamente 8.600 funcionários altamente qualificados que desenvolvem, projetam e constroem o que acreditamos serem as melhores soluções de engenharia para os mercados em que atuamos. Com base na herança de Glenn Curtiss e dos irmãos Wright, a Curtiss-Wright tem uma longa tradição de fornecer soluções inovadoras por meio de relacionamentos confiáveis ??com os clientes. Para obter mais informações, acesse www.curtisswright.com.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é a primeira fabricante de componentes aeroespaciais e de defesa totalmente digitais do mundo. Membro fundador da Additive Manufacturer Green Trade Association, a Sintavia está comprometida com os mais altos padrões de qualidade do setor e possui várias acreditações Nadcap e outras acreditações aeroespaciais. Para mais informações, acesse www.sintavia.com.

Sobre a Bechtel Plant Machinery, Inc.

A Bechtel Plant Machinery, Inc. (BPMI), o Programa de Propulsão Nuclear Naval dos EUA, fornece componentes de usinas nucleares de alta qualidade para submarinos e porta-aviões. Para mais informações, acesse www.bpmionline.com.

