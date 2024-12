Cirium, a fonte mais confiável do mundo de análises de aviação, designou três proeminentes especialistas em aviação para seu Conselho Consultivo sobre Pontualidade de Companhias Aéreas e Aeroportos. A mudança destaca o compromisso da Cirium em manter sua posição como o padrão mundial de ponta para análises de desempenho de companhias aéreas e aeroportos.

Como primeira e única empresa a estabelecer um Conselho Consultivo sobre Pontualidade, a Cirium garante uma visão imparcial e baseada em dados da excelência operacional. As últimas nomeações - Eamonn Brennan, Scott McCartney e Alex de Gunten - trazem mais de 75 anos de experiência combinada, que melhoram a missão do conselho de manter a reputação da Cirium como referência do setor.

Jeremy Bowen, Diretor Executivo da Cirium, disse: "A incorporação de Eamonn, Scott e Alex a nosso Conselho Consultivo é uma confirmação de nosso compromisso inabalável com a confiabilidade e excelência operacional. Suas perspectivas exclusivas, abrangendo segurança, operações, desempenho, jornalismo e estratégia mundial de companhias aéreas, irão ampliar nossa capacidade de proporcionar dados e informações independentes e precisos. Juntos, estamos moldando o futuro da análise de desempenho da aviação para nossos parceiros ao redor do mundo."

Conheça os novos membros do Conselho Consultivo

Eamonn Brennan

Eamonn Brennan se une ao conselho com um histórico distinto de liderança em segurança da aviação, desempenho e gestão do espaço aéreo. Atualmente atuando como Diretor Não Executivo na Ryanair, Brennan foi Diretor Geral da EUROCONTROL de 2018 a 2022, dirigindo a organização por desafios cruciais, como o verão recorde de 2019 e a pandemia da COVID-19. Durante sua gestão, garantiu a resiliência da Rede Europeia de Tráfego Aéreo, supervisionando 11 milhões de voos anuais.

Anteriormente, Brennan trabalhou como Diretor Executivo da Irish Aviation Authority (2002–2017), obtendo avanços significativos em segurança, eficiência de custos e gestão do espaço aéreo. Pioneiro em esforços de privatização, liderou a oferta bem-sucedida do Airline Group para a primeira privatização parcial do Reino Unido de um Provedor de Serviços de Navegação Aérea. Brennan também ocupou importantes funções de liderança, incluindo o de Presidente da CANSO Global e da COOPANS Alliance.

Scott McCartney

Scott McCartney, um renomado jornalista de aviação e consultor de negócios, traz décadas de experiência em análise e relatórios sobre tendências do setor. Durante mais de 20 anos, escreveu para The Middle Seat, a celebrada coluna de viagens do The Wall Street Journal, onde lançou suas prestigiadas classificações de desempenho de companhias aéreas.

McCartney fez parte da equipe de jornalistas ganhadora do Prêmio Pulitzer por sua cobertura do 11 de setembro e foi autor de quatro livros aclamados. Seus diversos elogios recebidos incluem o Prêmio George Polk e as honras de "Melhor em Negócios" da SABEW. Atualmente, trabalha como professor adjunto na Duke University e apresenta o Airlines Confidential, um podcast de negócios reconhecido a nível mundial. Também lidera a Middle Seat LLC, uma consultoria especializada em treinamento de mídia e pesquisa de aviação.

Alex de Gunten

Como experiente executivo de aviação com uma perspectiva internacional, Alex de Gunten se une ao conselho com mais de 20 anos de experiência em liderança estratégica. Como Diretor de Desenvolvimento de Negócios na HEICO Aerospace, desempenhou um papel fundamental no avanço da inovação aeroespacial.

Anteriormente, de Gunten atuou como Diretor Executivo da Associação de Transporte Aéreo da América Latina e Caribe (ALTA), fomentando a cooperação entre companhias aéreas regionais para enfrentar os desafios do setor. Também intensificou esforços de expansão internacional como Vice-Presidente na LAN Chile e na Canadian Airlines International. Sendo líder multilíngue fluente em inglês, espanhol e francês, de Gunten é um palestrante e consultor requisitado por organizações como ALTA e TravelX.

Fortalecimento do Conselho Consultivo da Cirium

Presidido pelo Diretor Executivo da Cirium, Jeremy Bowen, o conselho agora é composto por um grande número de especialistas em aviação, incluindo o Ex-Executivo de Companhias Aéreas, Willy Boulter, o Diretor Geral Mundial da ACI, Luis Felipe de Oliveira, e o Presidente do Atmosphere Research Group, Henry Harteveldt.

O membro do conselho, Mike Malik, Diretor de Marketing da Cirium, também atua como Presidente do Comitê sobre Pontualidade, e Lydia Webb, Diretora de Marketing da Cirium para as Américas e Programas Estratégicos, é a Secretária do Conselho.

Este conselho fortalecido capacita a Cirium para continuar oferecendo informações e análises incomparáveis ??a companhias aéreas, aeroportos e outras partes interessadas no setor da aviação.

Sobre a Cirium

A Cirium® é a fonte mais confiável do mundo de análises de aviação. A empresa oferece dados poderosos e análises de vanguarda para potencializar um amplo espectro de participantes do setor. Ela vem equipando companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras com a clareza e a inteligência de que precisam para otimizar suas operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento de receitas.

A Cirium® é parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas de análise e decisão com base em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York usando os seguintes símbolos de cotação: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga Cirium® no LinkedIn ou acesse cirium.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241204874866/pt/

Para consultas de mídia da Cirium, entre em contato com media@cirium.com