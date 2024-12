A TD SYNNEX (NYSE: SNX), líder global em distribuição e agregação de soluções para o ecossistema de TI, anunciou hoje que concluiu a aquisição do negócio de migração para a nuvem da IPsense, líder em soluções de nuvem, especializada em design, integração e implementação de soluções AWS no Brasil. Essa aquisição abre caminho para a criação de um novo centro de competência em nuvem no Brasil, estabelecendo a base para uma futura expansão voltada a ajudar os parceiros de canal a migrarem com sucesso as cargas de trabalho de seus clientes para a nuvem.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindasàtalentosa equipe da área de migração para nuvem da IPsenseàfamília TD SYNNEX”, disse Otavio Lazarini, Presidente da TD SYNNEX para a América Latina e Caribe. A conclusão dessa transação aumenta significativamente a capacidade da TD SYNNEX de oferecer ainda mais valor aos nossos parceiros, permitindo que capitalizem melhor as oportunidades relacionadas a seus negócios de nuvem. Nossos planos de estabelecer um centro de competência demonstram a determinação em capacitar nossos parceiros e impulsionar a adoção da nuvem, garantindo que estejam bem posicionados para atender às necessidades de seus clientes no mundo digital de hoje”.

Como parte da aquisição, a TD SYNNEX integrará o modelo de vendas do negócio de migração para a nuvem da IPsense no modelo de distribuição de dois níveis, promovendo projetos de parceiro para parceiro, impulsionando a colaboração, ajudando a construir parcerias mais fortes e permitindo que os clientes aproveitem a experiência uns dos outros para crescimento e sucesso mútuos.

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é uma distribuidora líder global e agregadora de soluções para o ecossistema de TI. Somos um parceiro inovador que contribui para que 150.000 clientes, em mais de 100 países, possam maximizar o valor dos investimentos em tecnologia, demonstrar resultados de negócios e encontrar oportunidades de crescimento. Com sedes em Clearwater, Flórida, e Fremont, Califórnia, os 23.000 funcionários se dedicam a consolidar produtos, serviços e soluções de TI atraentes de mais de 2.500 dos melhores fornecedores de tecnologia em todo o mundo. Nosso portfólio edge-to-cloud está ancorado em alguns dos segmentos de tecnologia de crescimento mais rápido, incluindo nuvem, segurança cibernética, big data/analytics, IA, IoT, mobilidade e "tudo como serviço". A TD SYNNEX está comprometida em servir clientes e comunidades, e acreditamos que podemos causar um impacto positivo em nosso pessoal e em nosso planeta exercendo conscientemente nossa cidadania corporativa. E queremos ser o empregador preferencial, no que que diz respeitoàinclusão e diversidade, para talentos em todo o ecossistema de TI. Para mais informações, visite https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

