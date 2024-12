A DataXstream LLC, um aplicativo endossado pela SAP® e parceiro de nível Gold que desenvolve soluções inovadoras para vendas e distribuição SAP, apresentou hoje o OMS+ Cloud for SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

O OMS+ simplificou processos complexos de vendas e pedidos para usuários SAP por mais de uma década nos ambientes SAP ECC e S/4HANA Cloud Private Edition. Mas as previsões recentes do Gartner mostram que os gastos mundiais com serviços de nuvem pública estão aumentando significativamente e chegarão a um total de US$ 723,4 bilhões em 2025, com um aumento de 19% nos serviços de aplicativos em nuvem (SaaS). (Fonte: Gartner, novembro de 2024)

O OMS+ Cloud da DataXstream agora ampliará sua premiada plataforma OMS+, fornecendo recursos de ponto de vendas (POS) e gerenciamento de pedidos de ponta a ponta para o SAP Public Cloud. O OMS+ Cloud simplificará os complexos processos de PDV, cotação e pedidos frequentemente associados a ambientes verticalmente integrados de varejo, distribuição por atacado e manufatura.

O OMS+ Cloud oferece os principais recursos de PDV, como interface de usuário de balcão de vendas, flexibilidade de preços, aplicação de descontos, gerenciamento de devoluções, gerenciamento de gavetas e terminais, processamento flexível de pagamentos e processos automatizados de licitação e faturamento.

O OMS+ Cloud incluirá recursos de cotação e pedido:

Captura de cotações/pedidos complexos

Painéis interativos de vendas

Inventário e aATP em tempo real

Pesquisa inteligente de produtos

Sistema de gerenciamento de tarefas

Substituição e vendas cruzadas

Pesquisa inteligente de clientes

Chatbot de IA

Sourcing flexível

Painel de materiais

Relatórios e análises de vendas

Controle de entrega em nível de linha

Comprovante de entrega ou retirada

Visualização da disponibilidade global

Pedidos de materiais de serviço

Visibilidade de pedidos entre canais

“Nossos clientes frequentemente relatam um impacto direto positivo na margem e nas conversões de vendas como resultado da implementação do OMS+”, disse Tim Yates, CEO da DataXstream. “Estamos entusiasmados em expandir o OMS+ para o ambiente SAP S/4 HANA Public Cloud e permitir que mais organizações otimizem seus processos de vendas, melhorem o tempo para obtenção de receita, aumentem a precisão dos pedidos e reduzam o tempo de treinamento dos funcionários com o OMS+ Cloud”.

A DataXstream é um parceiro SAP® Gold e Endorsed App, dedicado a desenvolver soluções baseadas em tecnologias emergentes que maximizam o ROI da infraestrutura SAP® dos nossos clientes. Como membros do marketplace da SAP®, os produtos da DataXstream podem ser encontrados na SAP® Store. O OMS+ da DataXstream revolucionará a experiência de vendas e de compra dos clientes da sua organização.

