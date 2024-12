Por Dentro de Minas participa do Google News Summit Brasil

Na última segunda-feira (25), o portal Por Dentro de Minas, participou do Google News Summit Brasil, realizado em São Paulo. O evento, que reuniu mais de 150 representantes de veículos de comunicação de todo o país, contribuiu como um fórum para discutir as últimas tendências em tecnologia, o futuro do setor de notícias e celebrar as parcerias estabelecidas ao longo do ano.

Em sua segunda participação no evento, o Por Dentro de Minas foi representado por seu diretor-geral, Elberty Valadares. A equipe do Google, liderada por Luiz Henrique Matos, diretor de Parcerias de Notícias na América Latina, apresentou os principais destaques do ano e as perspectivas para o futuro do ecossistema de notícias. Fabiana Zanni, Head de Parcerias de Notícias, e Natália Mazotte, gerente de Parcerias com o Ecossistema de Notícias, também marcaram presença no evento.

A programação do Google News Summit Brasil abordou temas relevantes para o setor, como a construção de um ecossistema de notícias sustentável, estratégias para impulsionar assinaturas e publicidade, além de apresentar cases de sucesso que demonstram a importância do jornalismo local.

Jornalismo local em destaque



O evento reforçou a importância do jornalismo local e a necessidade de colaboração entre os veículos de comunicação para fortalecer o setor. Os painéis de discussão exploraram como as novas tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a qualidade do conteúdo e alcançar um público mais amplo.

"A participação do Por Dentro de Minas no Google News Summit demonstra o compromisso do veículo com a inovação e a busca por soluções para os desafios do jornalismo contemporâneo. Ao participar de eventos como este, o veículo se mantém atualizado sobre as últimas tendências do setor e fortalece suas parcerias com grandes empresas como o Google", afirmou o diretor-geral, Elberty Valadares.

Sobre o Por Dentro de Minas



O Por Dentro de Minas é um portal com cobertura jornalística dos principais assuntos de interesse da população mineira. O veículo oferece conteúdo atualizado sobre os principais acontecimentos de Belo Horizonte e Minas Gerais. O portal é membro da Associação de Jornalismo Digital (Ajor) e do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (SINDIJORI).



Sobre o Google News Summit Brasil



O Google News Summit Brasil é um evento anual organizado pelo Google que reúne os principais veículos de comunicação do país para discutir as últimas tendências do setor de notícias e fortalecer as parcerias com a plataforma. O evento é uma oportunidade para os participantes trocarem experiências, aprenderem com os cases de sucesso de outros veículos e se conectarem com as principais empresas do setor.

Website: https://pordentrodeminas.com.br