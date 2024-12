Importação impulsiona o crescimento do mercado de óculos

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo apresentam algum problema de visão. Esse cenário global tem contribuído para o crescimento dos negócios no setor óptico. De acordo com um relatório da Grand View Research, o mercado global de óculos estava avaliado em aproximadamente USD 183 bilhões em 2020 e deve crescer cerca de 8,3% ao ano até 2028. Esse crescimento se deve, em parte, à tendência de posicionar os óculos como acessórios de moda, indo além da função corretiva. Esses elementos tornaram o setor mais acessível e atrativo para um público diversificado.

Observando o crescimento do mercado, Cristiane Carvalho, atualmente à frente da VLF Optical, identificou diversas oportunidades no setor e direcionou suas atividades para a importação de óculos de grau e de sol. “Meu diferencial é construir parcerias estratégicas com fabricantes internacionais e redes de varejo no Brasil”, explica Cristiane.



Ela desenvolve estratégias de vendas para oferecer produtos sob demanda, possibilitando que clientes escolham peças com especificações personalizadas. "Ao longo dos anos, fui responsável por grandes volumes de vendas, como mais de 400 mil peças vendidas em um único ano para a Everest Optical. Minhas inovações nos processos permitiram estabelecer uma forte presença no mercado óptico, tanto no Brasil quanto no exterior”.



Além de atuar com fornecedores e clientes em mercados como Brasil e China, Cristiane Carvalho participa de negociações que favorecem a expansão do setor óptico no âmbito nacional e internacional. “Já estive na China mais de 10 vezes, e em cada viagem surge um novo projeto, pois cada cliente traz uma ideia diferente. Lembro-me, por exemplo, de quando acompanhei Celso Silva, do Mercadão dos Óculos. Ele passou de 35 franquias para mais de 700 unidades em todo o Brasil e agora está em fase de expansão para a Europa", conta Cristiane.

Com sua experiência no setor óptico e compreensão das necessidades do mercado, Cristiane Carvalho realiza negociações com grandes redes varejistas e estabelece parcerias internacionais. “Minha atuação inclui representar exclusivamente marcas internacionais e construir estratégias de distribuição e personalização de produtos que atendam aos anseios de um mercado cada vez mais exigente”, conclui.