A Allegro DVT, líder global em testes de TV Digital e Soluções de Conformidade para Decodificadores de Vídeo, anuncia a disponibilidade da primeira suíte de testes da indústria para o novo sistema de transmissão de televisão digital terrestre (DTT) TV 3.0 do Brasil.

A suíte de testes, denominada Streamwise-TV3.0, desempenhará um papel essencial em toda a cadeia de valor da TV 3.0 ajudando a garantir que os receptores e serviços sejam de alta qualidade e totalmente compatíveis com a TV 3.0, isso permitirá uma experiência uniforme e aprimorada para os usuários, enquanto as emissoras se preparam para lançar os primeiros canais de TV3.0 em 2025.

O novo padrão TV 3.0, desenvolvido pelo Fórum SBTVD do Brasil, traz diversas inovações para revolucionar a experiência televisiva dos espectadores, fornecendo vídeo de altíssima qualidade, áudio imersivo e serviços interativos. Com base em codecs de vídeo de última geração, como VVC/H.266 e MPEG-5 LCEVC, o padrão é projetado para entregar conteúdos em 8K, HDR e AR/VR via transmissão ou redes híbridas de banda larga/transmissão, com base em protocolos centrados em IP.

Como membro do Fórum SBTVD, a Allegro DVT está comprometida em apoiar a transição para este sistema de transmissão digital de próxima geração, oferecendo o suíte de teste Streamwise-TV3.0 para simplificar o processo de verificação de conformidade e interoperabilidade, ajudando fabricantes de TVs e STBs a preparar seus receptores para o mercado de forma mais eficiente e confiável.

“Consideramos que as novas tecnologias do padrão TV 3.0 representem vários desafios de implementação”, comentou Nouar Hamze, CEO da Allegro DVT. “Garantir o lançamento bem-sucedido da TV 3.0 e sua rápida adoção pelos consumidores exige receptores de alta qualidade, que sejam exaustivamente testados em relação a todos os novos recursos introduzidos por este novo padrão. Nossa suíte de teste Streamwise-TV3.0 será um diferencial importante para assegurar a interoperabilidade e conformidade, manter os padrões de qualidade e, por fim, alcançar a aceitação do mercado, aumentando a satisfação dos consumidores com seus produtos e serviços.”

A suíte de teste Streamwise-TV3.0 da Allegro DVT abrange diversos recursos que visam reduzir os problemas de campo e proporcionar uma experiência consistente ao usuário em todos os receptores, acelerando, assim, o tempo de chegada ao mercado.

Principais recursos do Streamwise-TV3.0 incluem:

Codecs e formatos de áudio/vídeo, incluindo MPEG-H, VVC e MPEG-5 LCEVC

Sincronização de áudio/vídeo

Sincronização de legendas

Serviços de emergência

Sinalização de serviços

Compatibilidade com TV2.5

Serviços de banda larga

...

A suíte de testes será atualizada regularmente para acompanhar a evolução dos padrões da TV 3.0.

Sobre a Allegro DVT

A Allegro DVT, com sede em Grenoble/França e escritórios em Tampere/Finlândia, Belfast/Irlanda do Norte, San Diego/EUA, Pequim/China, é líder mundial no fornecimento de soluções de tecnologia de vídeo digital, incluindo vídeo de conformidade e fluxos de sistema. A Allegro DVT opera como uma casa de testes independente, imparcial e objetiva, fornecendo serviços profissionais de teste de conformidade de TV digital, receptor e decodificador de vídeo para os principais OEMs de TV, fornecedores de CE e emissoras e operadoras de TV digital em todo o mundo.

