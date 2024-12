O Esporte Clube Sírio, por meio do Departamento de Filantropia Sírio do Bem, promoveu em 25 de novembro, uma festa de Natal para crianças em tratamento oncológico da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo.



As crianças foram recebidas com carinho e passaram um dia importante no clube. Além do almoço, elas participaram de brincadeiras e assistiram a uma apresentação de ballet clássico da Ecco Cia de Dança que arrancou sorrisos e aplausos. O ilusionista Felipe Kardman trouxe momentos de fantasia e diversão. Cada criança recebeu uma touca ou peruca lúdica, uma das iniciativas do Departamento de Filantropia Sírio do Bem. Essas perucas são confeccionadas pelos voluntários do Projeto Perucas dos Sonhos, e têm como objetivo elevar a autoestima das crianças que perdem seus cabelos durante o tratamento oncológico. “Mais do que isso, elas promovem uma sensação de alegria e leveza, fundamentais para potencializar os efeitos da quimioterapia, já que, como se sabe, um estado emocional positivo contribui para o bem-estar físico e mental”, ressalta Rita de Cássia Halti, diretora do Sírio do Bem, que encabeça a iniciativa.





O momento mais aguardado foi a chegada do Papai Noel. A festa continuou com a entrega de presentes especiais pelo Papai Noel, fruto do trabalho das voluntárias do projeto, que assumiram o papel de madrinhas. Cada voluntária escolheu brinquedos, roupas e calçados para as crianças, pensando com carinho nas necessidades de cada uma.





O cuidado não ficou restrito às crianças. As mães também foram lembradas com uma lembrancinha especial. “Foi um gesto simples, mas repleto de significado, que emocionou e trouxe alegria para essas mulheres que tanto precisam de um momento de acolhimento e reconhecimento. São guerreiras incansáveis que dedicam suas vidas ao cuidado dos filhos”, frisa Rita de Cássia.



O Departamento de Filantropia Sírio do Bem nasceu em abril de 2018, idealizado pela diretora Rita de Cássia Halti. O projeto, que começou como uma iniciativa para confeccionar perucas lúdicas, cresceu e se tornou um departamento robusto, que hoje ultrapassa os muros do Esporte Clube Sírio. Suas ações se expandiram para atender crianças em tratamento oncológico, além de orfanatos, asilos, casas de longa permanência, e causas humanitárias que vão desde os refugiados da Síria até comunidades no Rio Grande do Sul.



A cada ano, esse projeto se renova e reafirma seu compromisso de espalhar amor e esperança.

Website: https://www.sirio.org.br/