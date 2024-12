De acordo com o IBGE, mais de 14,7% da população brasileira é composta por pessoas com mais de 60 anos2. A longevidade ativa é também uma realidade global. Mais de 10 milhões de americanos com 65 anos ou mais estão atualmente empregados, número que deve chegar a 15 milhões em 20322, enquanto trabalhadores com 55 anos ou mais já representam um quarto ou mais da força de trabalho na Itália e no Japão3, por exemplo.

Acompanhando o movimento da longevidade ativa em todo o mundo, a Alcon, líder mundial em cuidados com a visão, realizou em 2023 a pesquisa Alcon Eye On Cataract Survey, estudo realizado em dez países com pacientes pré e pós-cirurgia de catarata, com mais de 50 anos.

Esse estudo mostrou que, globalmente, entre os aspectos do envelhecimento, a visão é o segundo fator mais importante, após a memória. No Brasil, essa resposta foi de 89% dos entrevistados.

Os resultados revelaram também que para 78% dos brasileiros, a qualidade de vida melhorou após a cirurgia de catarata. E a visão ficou melhor para 91% deles. Após a cirurgia, 47% deles também disseram sentir ter a visão de alguém ao menos dez anos mais jovem.

Tecnologia a favor da longevidade ativa

A Alcon Brasil reforça a importância da tecnologia nos procedimentos que ajudam a população de mais de 50 anos a terem melhor qualidade de visão e de vida.

Entre elas, destacam-se as lentes intraoculares de correção de presbiopia (vista cansada), as PC-IOLs (lentes intraoculares de correção de presbiopia), que permitem, em um único procedimento – a cirurgia de catarata – a correção de dois problemas de visão ao mesmo tempo: a catarata e a presbiopia.

Os benefícios dessas opções de lentes ficaram evidentes nos resultados da pesquisa. Os pacientes com catarata relataram que tiveram uma melhora na qualidade de vida após a cirurgia, incluindo 81% dos pacientes que receberam qualquer PC-IOL. 1

"A cirurgia de catarata deve ser uma prioridade, especialmente para aqueles que desejam envelhecer de forma saudável e ativa. Enquanto a Alcon continua investindo em pesquisa clínica e tecnologia de ponta, os resultados da Pesquisa Alcon Eye On Cataract são essenciais para destacar o impacto humano das lentes de alta tecnologia, como as lentes intraoculares para correção de presbiopia", disse Fabio Almeida, diretor da unidade de negócios Cirúrgica e gerente-geral da Alcon no Brasil.

