Manpower em parceria com RD abrem vagas de farmacêutico(a)

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções de Recursos Humanos com atuação em todo o território nacional em parceria com Raia Drogasil, empresa brasileira do setor varejista farmacêutico, está recrutando para vagas de emprego em diversas localidades.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar na área farmacêutica. As vagas são abertas para todos os públicos, e os interessados podem se candidatar até o dia 16 de dezembro.

Para serem elegíveis as posições de farmacêutico(a) é importante que os profissionais tenham Ensino Superior completo em Farmácia, CRF ativo e disponibilidade para trabalhar por escala.

As oportunidades são para as cidades de Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, Cabo Frio - RJ, Niterói - RJ, Cuiabá - MT, Várzea Grande - MT, e Campo Grande - MS.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale transporte, vale alimentação, e seguro de vida.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 16 de dezembro, por meio do link: https://forms.office.com/r/e75qzTmQBm.

Para acessar mais informações sobre as oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://manpower.manpowergroup.com.br/vagas-raia-drogasil-manpower.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/