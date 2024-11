Giro Pagamentos é aprovada no programa PIPE-FAPESP

A Giro Pagamentos, empresa facilitadora de pagamentos para o setor público e privado, alcançou mais um marco ao ser aprovada no programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - PIPE-FAPESP.

"O projeto aprovado tem como objetivo integrar serviços de autoatendimento em totens que unificam documentações digitais de cartórios com serviços governamentais, como o Poupatempo. A proposta busca oferecer maior acessibilidade e eficiência para os cidadãos em locais de grande circulação, tornando a experiência mais simples e ágil", disse Luis Siso, CEO da Giro Pagamentos.

Inovação e impacto social

Desde sua fundação em 2015, a Giro Pagamentos vem trabalhando para melhorar a relação financeira entre pessoas, empresas e instituições públicas. “O reconhecimento pela FAPESP vai além de um selo de aprovação; ele reforça a missão da empresa de transformar a interação entre cidadãos e serviços públicos, oferecendo mais agilidade, segurança e eficiência às transações cotidianas”, afirmou Fabio Sakata, CEO da Lewis Clark, empresa especializada na elaboração de documentação para captação de recursos financeiros para projetos de pesquisa e desenvolvimento, parceira da Giro Pagamentos neste projeto.

PIPE-FAPESP

Criado pela FAPESP em 1997, o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) já apoiou mais de 1,7 mil empresas. São objetivos do PIPE: (a) apoiar a inovação e aumentar a competitividade das empresas; (b) incrementar o desenvolvimento econômico e social e (c) contribuir para a formação de núcleos de desenvolvimento tecnológico nas empresas e para o emprego de pesquisadores no mercado.





