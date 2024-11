Especialista fala sobre como a IA pode impulsionar carreiras

A inteligência artificial (IA) é essencial para o desenvolvimento de muitas outras tecnologias, gerando diversos impactos profundos no departamento de marketing. Empresas globais como Accenture, Microsoft e Avanade já estão investindo em tecnologias de IA customizadas, como o Copilot, que recentemente recebeu atualizações significativas para atender demandas específicas.

O Brasil também segue essa tendência global de inovação. De acordo com um estudo realizado pela Bain & Company Brasil, 85% das empresas no país planejam implementar tecnologias de IA nos próximos anos.

Conforme destaca Alan Nicolas, especialista em IA, não basta usar soluções genéricas, pois “a familiaridade com ferramentas de IA customizadas está se tornando um diferencial técnico importante, especialmente para profissionais de marketing”.

“IAs personalizadas, projetadas para contextos específicos de marketing, destacam-se dos modelos genéricos ao incorporar conhecimentos especializados e atender às peculiaridades locais. Por exemplo, ao contrário de ferramentas amplas como o ChatGPT, ferramentas de IAs especializadas foram desenvolvidas para integrar experiência prática e insights direcionados, colaborando efetivamente na formulação de estratégias mais assertivas”, segundo Ubirajara Carratu, cofundador da plataforma bira.digital.

“A popularidade das soluções customizadas de IA reflete o desejo por soluções que combinem eficiência, privacidade e suporte à tomada de decisões baseada em dados, permitindo que profissionais ajustem suas estratégias de forma mais direcionada, respondendo aos desafios práticos do dia a dia”, completa Nicolas.

“Agentes de IA personalizados são essenciais no marketing moderno, permitindo decisões rápidas e seguras com precisão local. O papel das IAs personalizadas não é apenas facilitar o trabalho, mas também ampliar as possibilidades de inovação no marketing e vendas, combinando tecnologia de ponta e insights para transformar estratégias em um mercado altamente competitivo”, finaliza Carratu.





Website: http://bira.digital