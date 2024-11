A Associação dos Engenheiros da Sabesp marcará presença com um estande na CASE 2024 - 11ª Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, organizada pela Associação Brasileira de Startups - Abstartups. O evento acontece nos dias 28 e 29 de novembro (quinta e sexta-feira), no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

A conferência anual de startups e empreendedorismo da América reúne líderes, investidores, startups e diversas corporações. “Será uma oportunidade para a AESabesp mostrar o que vem construindo no âmbito do ecossistema de startups, por meio de nosso Espaço Startups durante as edições do Encontro Técnico e Fenasan. E também para nos conectarmos com o que há de mais atual neste setor, que vem sendo cada vez mais importante para o saneamento e meio ambiente”, destaca o coordenador de inovação da AESabesp, Pierre Siqueira.

Serviço O quê: 11ª Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo Quando: 28 e 29 de novembro (quinta e sexta-feira) Onde: Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Mais informações sobre como visitar a feira em: https://case2024.abstartup s.com.br/

Website: https://www.aesabesp.org.br/