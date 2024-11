Avaliação do Frost Radar™ Destaca Inovação e Crescimento como Métricas Determinantes

NEWARK, N.J., Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A net2phone, provedora líder de serviços de comunicações inteligentes para empresas, anunciou que sua solução uContact, Contact Center como Serviço (CCaaS) foi reconhecida como líder em crescimento e inovação pela Frost & Sullivan, empresa de consultoria em tecnologia empresarial. A solução alcançou o quadrante superior no Frost Radar™: Cloud Contact Centers na América Latina, relatório de 2024.

O relatório Frost Radar™ destacou: “Por meio de constante inovação e um notável crescimento de mercado do uContact, a net2phone se posicionou como uma líder no mercado latino-americano de CCaaS, oferecendo às empresas uma plataforma omnichannel habilitada por IA.”

“O uContact é uma solução relativamente nova no mercado de CCaaS na América Latina, por isso estamos muito orgulhosos de sermos reconhecidos pela Frost & Sullivan como líderes em inovação e crescimento,” disse Daniel Londynski, CEO da net2phone na América Latina. “Nos próximos meses, integraremos funcionalidades inovadoras com inteligência artificial para melhorar significativamente a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência de nossos clientes corporativos por meio de análises avançadas e insights gerados por IA.”

O Frost Radar™ é uma ferramenta analítica proprietária que avalia empresas com base em dois índices-chave: o foco na inovação contínua e a capacidade de traduzir essas inovações em crescimento consistente. O relatório reconhece líderes da indústria e oferece insights sobre suas ofertas inovadoras, vantagens competitivas, projeções de crescimento e perspectivas de negócios.

Jonah Fink, Presidente da net2phone, acrescentou: “O uContact oferece soluções totalmente adaptadas às necessidades locais, complementadas por nossa ampla rede de vendas e suporte presente em todos os principais mercados da América Latina. Essa combinação proporciona um enorme valor aos nossos clientes e posiciona o uContact como líder para superar expectativas.”

Sobre a net2phone:

A net2phone oferece soluções inovadoras na nuvem, como Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS), Contact Center como Serviço (CCaaS) e SIP Trunking, ajudando empresas de todo o mundo a alcançarem o sucesso por meio de conversas mais inteligentes, com inteligência avançada e insights estratégicos. Somos uma subsidiária da IDT Corporation (NYSE: IDT). Para saber mais, acesse net2phone.com ou conecte-se conosco pelo LinkedIn.

