A Fluid Quip Technologies (FQT) sente o prazer de anunciar que a unidade São Martinho Boa Vista em Quirinópolis, Goiás, Brasil, está excedendo o desempenho projetado, incluindo capacidade e produção de etanol.

A planta São Martinho utiliza tecnologias proprietárias de etanol de milho da FQT, desde o recebimento do milho até a secagem de DDGS. A FQT integrou seu sistema Low Energy Distillation (LED)™ para alcançar uma das menores taxas de uso de vapor na indústria de bioetanol, com uso de vapor de baixa pressão das turbinas de cogeração da São Martinho. A unidade também utiliza a tecnologia patenteada Selective Grind Technology™, Fiber ByPass™ e BOS Oil System™ da FQT, que permitiuàSão Martinho obter rendimentos de etanol e óleo de milho entre os mais altos da indústria.

"A São Martinho percebeu a necessidade de um sistema de destilação de baixa pressão e baixa energia, permitindo uma redução substancial no uso de energia, devido às limitações na capacidade de geração de vapor e disponibilidade de biomassa", disse John Kwik, Vice-Presidente Executivo da Fluid Quip Technologies. "Este foi o primeiro sistema de destilação do tipo operando a 1,5 bar produzindo etanol anidro, então trabalhamos juntos para fazer os ajustes necessários que permitiram que a equipe de engenharia da FQT alcançasse as metas de maximizar os rendimentos de etanol e óleo de milho, bem como reduzir substancialmente o uso de energia. Este é um verdadeiro disruptor de tecnologia para o mercado de etanol da América do Sul."

"O sistema de destilação projetado pela FQT nos permitiu obter um uso de vapor muito baixo, evitando a necessidade de investimento em geração de vapor ou aquisição adicional de biomassa", disse Agenor Pavan, Diretor de Operações da São Martinho. "Construímos uma planta que usa a mais recente tecnologia de etanol para milho e concebemos recursos e sistemas para integrá-laànossa unidade de cana existente para tornar a instalação de etanol de cana e milho mais termicamente eficiente. A capacidade de produção e o rendimento de etanol que estamos alcançando com a FQT estão acima dos níveis planejados."

A São Martinho é uma planta de alto desempenho que tem etanol de cana e milho produzindo cerca de 200 milhões de litros de etanol por ano a partir do milho. A FQT forneceu o pacote de tecnologia, engenharia de processo, aquisição de equipamentos-chave, suporte de inicialização e treinamento para este projeto.

Sobre a Fluid Quip Technologies

A Fluid Quip Technologies® (FQT) é uma empresa líder em tecnologia e engenharia de processos com sede em Cedar Rapids, Iowa. As equipes técnicas e de engenharia qualificadas da FQT vêm desenvolvendo novas tecnologias e oferecendo soluções exclusivas de engenharia de processos aos mercados de bebidas, biocombustíveis e bioquímicos há mais de 30 anos. Para mais informação, acesse www.fluidquiptechnologies.com.

Sobre a São Martinho

A São Martinho é um dos maiores grupos sucroalcooleiros do Brasil, referência em gestão agrícola e industrial, com capacidade aproximada de moagem de 27 milhões de toneladas por safra, sendo 24,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 2,5 milhões de toneladas de milho equivalente (500 mil toneladas de milho), com taxa máxima de colheita mecanizada de 100%. A São Martinho conta com uma plataforma logística única para distribuição de produtos, alta capacidade de armazenagem e proximidade aos principais sistemas rodoviários e ferroviários, incluindo seu próprio ramal ferroviário. Como companhia aberta desde 2007, suas ações são negociadas no Novo Mercado, segmento de cotação de ações da B3 com os mais altos padrões de governança corporativa, sob o código SMTO3. Para mais informação, acesse www.saomartinho.com.br

