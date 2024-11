O programa de entretenimento da Arirang TV “¡Hola, Corea!” apresenta artistas sul-americanos que viveram na Coreia e conheceram várias culturas coreanas, apresentando o charme único das principais cidades coreanas, como Seul, Gyeongju e Busan, aos telespectadores sul-americanos.

Além disso, “¡Hola, Corea!” será transmitido localmente em canais de TV de língua espanhola, como o “Best Cable Peru S.A.C” do Peru, o “Canal 22” do México e o “RPCTV” do Panamá, a partir de meados de novembro, e foi criado para que os telespectadores locais vivenciem a cultura coreana de forma mais amigável por meio de legendas em espanhol.

Be My Korea | https://www.youtube.com/@BeMyKorea

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241125671504/pt/

superbean para Arirang

Chung Eui Yeon

strawberry@superbean.tv