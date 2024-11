A FICO, líder global em soluções de análise preditiva e gerenciamento de decisões, foi reconhecida pelas três principais entidades que avaliam a atuação de empresas no segmento de tecnologia e gestão de riscos por oferecer uma forma transparente e confiável de gerar resultados para empresas, impulsionada por IA. IDC, Forrester e Chartis Risk legitimou a arquitetura da FICO® Platform e suas funcionalidades projetada para inovadores de negócios, oferecendo um conjunto modular de blocos de construção para atender a diversas necessidades e casos de uso.

Para Bill Waid, Chief Product and Technology Officer da FICO, a necessidade de plataformas decisionais deve crescer em todo o mundo. “À medida que a demanda por transformação digital impulsionada por IA continua a moldar o mundo dos negócios, a demanda por plataformas deve aumentar significativamente. O reconhecimento que a FICO recebeu de analistas independentes é uma prova da inovação da Plataforma FICO, que continua capacitando nossos clientes a tomar decisões transformadoras, transparentes e automatizadas em escala global”, diz.

A Plataforma FICO reúne capacidades de análise de dados por meio da inteligência artificial e otimização, o que melhora continuamente decisões, interações com clientes e gestão de riscos em grande escala. Contudo, a integração de informações por meio da quebra de silos ajuda as empresas na transformação digital focada no cliente. Com capacitação de colaboradores adequada, a integração aumenta a agilidade e colaboração.

Inclusão no Guia de Mercado da Gartner

O Gartner incluiu a FICO no “Guia de Mercado 2024 para Plataformas de Inteligência de Decisão (DIPs)”, destacando a crescente necessidade de adoção dessas plataformas para melhorar a escalabilidade e a transparência das decisões, tornando-as mais contextualizadas e personalizadas em meio a um ambiente de complexidade crescente, disrupturas e competição global.

Opiniões dos Analistas:

Os analistas da IDC MarketScape 2024 dizem: "Considere a FICO se sua organização busca uma plataforma escalável para inteligência de decisão em áreas como fraude, risco, cadeia de suprimentos e engajamento de clientes, com experiência em diversos setores."

Para a The Forrester Wave™ Q2 2023, "a FICO é uma excelente escolha para empresas que precisam de uma ampla gama de tecnologias de inteligência de decisão e que exigem o mais alto nível de governança, monitoramento, auditoria e segurança."

A Chartis Research RiskTech100® 2025 destaca que"o desenvolvimento de novas ferramentas digitais que permitem o monitoramento e a gestão de plataformas em um nível granular está permitindo que as empresas controlem, supervisionem e analisem ativos, funcionários, operações e processos de negócios de formas que antes eram impossíveis."

Melhorias Plataforma FICO®

Recentemente, a FICO promoveu algumas melhorias na solução que incluem a conexão e integração de dados, maior flexibilidade para personalização de soluções por meio do business composability, aprimoramentos para eficiência operacional e o uso de Gêmeos Digitais & Capacidades de Simulação, com novos recursos para insights mais contextuais e controle, atendendo às exigências globais de conformidade.

Essas inovações destacam como a FICO continua a capacitar empresas a tomarem decisões mais informadas e estratégicas, impulsionadas por análises e IA em um ambiente empresarial em constante evolução.

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

Saiba mais em https://www.fico.com

Participe da conversa em https://x.com/FICO_corp e https://www.fico.com/blogs/.

Para notícias e recursos de mídia da FICO, visite https://www.fico.com/en/newsroom.

FICO é uma marca registrada da Fair Isaac Corporation nos EUA e em outros países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241125237741/pt/

Informações para imprensa:

InPress Porter Novelli

Cibely Toller

fico@inpresspni.com.br / (11) 99858-8500

FICO

Thais Sabatini

thaissabatini@fico.com