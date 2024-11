A FIFA selecionou a Rock-it Cargo, uma empresa de Global Critical Logistics (GCL), como a Provedora Oficial de Logística da FIFA World Cup 26™ – a edição revolucionária do campeonato que acontecerá em 16 cidades-sede no Canadá, México e EUA, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

GCL President and CEO Daniel Rosenthal (L) and FIFA Secretary General Mattias Grafström (R) kicked off a multi-year agreement making Rock-it Cargo the Official Logistics Provider of the FIFA World Cup 26™ (Photo Credit: FIFA)

A Rock-it Cargo ajudará a FIFA a fazer história, fornecendo serviços de planejamento, gerenciamento e logística de eventos plurianuaisàmedida que a FIFA World Cup™ se expande para 48 seleções e 104 partidas em três países e 16 cidades-sede em 2026.

Nomeada após um processo de solicitação de propostas altamente competitivo, a Rock-it Cargo demonstrou experiência excepcional no planejamento e entrega de logística de eventos para os eventos esportivos e de entretenimento mais complexos e de alto nível do mundo.

O Secretário Geral da FIFA Mattias Grafström disse: “Na Rock-it Cargo encontramos o parceiro perfeito para confiar os serviços de logística essenciais para a maior FIFA World Cup de todos os tempos. Ficamos impressionados com a experiência da Rock-it Cargo e a atenção aos detalhes, trabalho em equipe e paixão para entregar excelência operacional. Seu modelo global se encaixa perfeitamente com nossas amplas ambições para o campeonato.”

Como Provedora Oficial de Logística da FIFA World Cup 26, a Rock-it Cargo fornecerá serviços de planejamento, gerenciamento e logística de eventos, incluindo serviços de alfândega e transporte de carga internacional, operações de depósito e distribuição, operações no local do evento no Centro Internacional de Transmissão e operações de equipamentos de equipe.

A parceria plurianual começará em 2025, com a Rock-it Cargo fornecendo serviços selecionados para a nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ a ser realizada em 12 estádios localizados em 11 cidades diferentes, em junho e julho do ano que vem. O escopo da parceria será expandido para incluir uma gama mais ampla de serviços para a FIFA World Cup um ano depois, com a Rock-it Cargo também assumindo uma posição como apoiadora do campeonato para o evento global que mudará o jogo.

O presidente e CEO da GCL, empresa controladora da Rock-it Cargo, Daniel Rosenthal, disse: “Estamos profundamente honrados por termos sido selecionados pela FIFA para dar suporte ao planejamento eàentrega da maior FIFA World Cup de todos os tempos. Por quase 50 anos, nossa equipe tem sido confiada pelos maiores artistas do mundo e ligas esportivas norte-americanas para oferecer experiências extraordinárias por meio de planejamento extensivo, gerenciamento de contingência e excelente coordenação de eventos. Estamos ansiosos para aproveitar nossa experiência nos 26 estádios e cidades-sede da FIFA World Cup 26 para ajudar a executar com sucesso o campeonato de 39 dias.”

Além de seu relacionamento direto com a FIFA, o status da Rock-it Cargo como Provedora Oficial de Logística da FIFA – combinado com sua profunda experiência operacional e alfandegária na América do Norte, infraestrutura de depósito centralizada e propriedade de última milha – permitirá que um serviço de logística mais eficiente e sustentável seja fornecido aos parceiros, fornecedores, emissoras e outras partes interessadas da FIFA.

Sobre a Rock-it Cargo

A Rock-it Cargo é líder global em logística para experiências extraordinárias. Os maiores nomes da música, esportes, eventos, TV e cinema fazem parceria com a Rock-it Cargo para dar vida às suas ambiciosas visões por meio de serviços de frete personalizados. A empresa, que começou em 1978 atendendo ao Led Zeppelin, gerencia a logística global por meio de serviços de ponta a ponta, incluindo frete multimodal, planejamento de logística de eventos e soluções personalizadas de armazenamento e distribuição. A Rock-It Cargo é uma empresa da Global Critical Logistics (GCL), líder de mercado em dois setores expansivos de logística e gerenciamento de projetos em todo o mundo: eventos ao vivo, abrangendo música ao vivo, esportes e transmissão, cinema e TV, e eventos e exposições experienciais; e bens de luxo, focados por meio das marcas Dietl e CARS em belas artes, automotivo e moda. A GCL alavanca uma rede global incomparável com 60 escritórios em 18 países e 10.000 projetos em mais de 115 países por ano.

