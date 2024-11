A PUMA abriu oficialmente as portas de sua segunda loja matriz na América do Norte, em Las Vegas, no BLVD Las Vegas. O espaço de varejo de 25.000 pés quadrados (2.322 metros quadrados), que se estende por impressionantes três andares, redefine o que significa ser um local físico no mundo digital em rápida evolução de hoje.

“Estou emocionado por estarmos abrindo uma loja matriz de última geração em Las Vegas como parte da nossa estratégia de elevação da marca. Localizada ao longo da icônica Las Vegas Strip, esta loja matriz nos permite expandir a presença da PUMA na América do Norte para nos conectarmos com consumidores dos EUA e visitantes internacionais”, disse Arne Freundt, CEO da PUMA. “Acredito que nossa nova loja matriz em Las Vegas é essencial para transmitir o verdadeiro caráter da nossa marca PUMA e para criar uma experiência de compra imersiva e interativa, pois redefinirá as compras presenciais ao unir perfeitamente o desempenho esportivo, as últimas tendências da moda e a tecnologia.”

Localizada no coração da Las Vegas Strip, esse destino de compras reimagina a experiência moderna de varejo com uma variedade de recursos imersivos e interativos alimentados por tecnologia de ponta. Cada um deles foi cuidadosamente projetado para ser totalmente inclusivo e imersivo. Ela oferece aos clientes atrações como um simulador de corrida profissional de F1, um fliperama interativo e um estúdio de personalização onde os clientes podem personalizar roupas e calçados. A loja também apresenta os melhores produtos que a PUMA tem a oferecer, incluindo estilo esportivo, basquete, automobilismo, golfe, corrida, treinamento, futebol e crianças, além de coleções criadas por embaixadores e atletas selecionados da marca e vários eventos e experiências especiais que homenageiam Las Vegas.

“A abertura de nossa segunda loja em Las Vegas é um grande passo para o crescimento da PUMA na América do Norte, especialmente com a cidade fervilhando para a corrida de F1”, disse Bob Philion, presidente da PUMA North America. “Las Vegas é uma cidade esportiva em expansão que atrai milhões de visitantes a cada ano e é um destino global para entretenimento e moda. Ter uma presença emblemática em Las Vegas nos ajudará a nos conectar com nossos clientes de todo o mundo de maneiras únicas e significativas.”

A loja principal da PUMA está localizada no BLVD Las Vegas, um novo empreendimento que atualmente é o maior destino autônomo de varejo e entretenimento na The Strip. A Schimenti Construction, Nathan Colkitt da Colkitt Architecture e a equipe interna da PUMA lideraram a construção e o design da PUMA no BLVD Las Vegas. O empreendimento da Gindi Capital, liderado pelo CEO Eli Gindi e pelo CFO Jack Braha, oferece aos compradores e entusiastas de esportes acesso a lojas de varejo de primeira linha, entretenimento em terraços e ao ar livre e fácil acesso a locais de desembarque e embarque de caronas compartilhadas.

Os principais recursos do espaço incluem:

Immersive Motorsports Zone: destacando o compromisso de longa data da PUMA com os esportes motorizados e aproveitando a empolgação de Las Vegas com a F1, os clientes podem assumir o volante de um simulador de corrida de F1 de nível profissional e correr virtualmente pela icônica Las Vegas Strip.

destacando o compromisso de longa data da PUMA com os esportes motorizados e aproveitando a empolgação de Las Vegas com a F1, os clientes podem assumir o volante de um simulador de corrida de F1 de nível profissional e correr virtualmente pela icônica Las Vegas Strip. Interactive PUMA Arcade: os clientes da matriz são incentivados a conferir o Interactive PUMA Arcade durante sua experiência de compra, que apresenta experiências de CORRIDA, GOLFE e FUTEBOL.

os clientes da matriz são incentivados a conferir o Interactive PUMA Arcade durante sua experiência de compra, que apresenta experiências de CORRIDA, GOLFE e FUTEBOL. Estúdio de personalização PUMA x YOU: mais uma vez, a PUMA fez uma parceria com artistas e designers renomados para trazer seu procurado estúdio de personalização para a loja. Os consumidores podem criar e personalizar calçados, roupas e acessórios da PUMA usando patchwork, bordados, impressão direta no vestuário, impressão LED em calçados e muitas outras mídias criativas.

mais uma vez, a PUMA fez uma parceria com artistas e designers renomados para trazer seu procurado estúdio de personalização para a loja. Os consumidores podem criar e personalizar calçados, roupas e acessórios da PUMA usando patchwork, bordados, impressão direta no vestuário, impressão LED em calçados e muitas outras mídias criativas. Novas personalizações no PUMAPP: ao fazer compras no salão de exposição, os clientes são incentivados a criar um perfil personalizado no PUMAPP para se envolver em uma experiência de compra imersiva e única. O aplicativo também rastreia todas as atividades do PUMA Arcade e cria conteúdo compartilhável da experiência de cada usuário.

ao fazer compras no salão de exposição, os clientes são incentivados a criar um perfil personalizado no PUMAPP para se envolver em uma experiência de compra imersiva e única. O aplicativo também rastreia todas as atividades do PUMA Arcade e cria conteúdo compartilhável da experiência de cada usuário. Exclusive Vegas-Inspired Apparel: os clientes não vão querer perder a VEGAS SHOP, onde podem ganhar prêmios puxando a alavanca na máquina caça-níqueis de parede de vídeo e comprar roupas e calçados exclusivos de Las Vegas.

os clientes não vão querer perder a VEGAS SHOP, onde podem ganhar prêmios puxando a alavanca na máquina caça-níqueis de parede de vídeo e comprar roupas e calçados exclusivos de Las Vegas. Zona PUMA SELECT: compre as últimas colaborações PUMA SELECT e entre no reino do estilo exclusivo.

Para celebrar a grande inauguração oficial da loja principal da PUMA em Las Vegas, os executivos da PUMA foram acompanhados pelo jogador de golfe da PUMA, Rickie Fowler, e pelo atleta de futebol da PUMA, Xavi Simons para um corte de fita cerimonial na tarde de quinta-feira. A loja em Las Vegas é a segunda loja matriz da PUMA na América do Norte, a primeira está localizada na 609 Fifth Avenue, na cidade de Nova York. Ela apresenta uma variedade de peças de estilo de vida, bem como tecnologia inovadora que cria uma experiência interativa para os visitantes.

A matriz da PUMA Las Vegas, localizada na 3755 S Las Vegas Blvd, estará aberta de segunda a domingo, das 10h às 22h, horário local. Para obter mais informações, acesse puma.com.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treino, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

