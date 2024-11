Workshop com o ator da Globo prepara atores para o cinema

O projeto “Luz, Câmera, Ação! A preparação do ator para o set de filmagem” promoverá um workshop gratuito voltado para atores e entusiastas do cinema. A atividade será conduzida pelo ator Marcelo Argenta, conhecido por trabalhos em produções da Rede Globo, Record e Netflix, e acontecerá de forma presencial em Porto Alegre, no próximo mês.

Os participantes terão acesso a exercícios práticos e orientações técnicas que abrangem atuação, expressão corporal, uso da voz e preparação para testes audiovisuais. O formato inclui gravações de selftape, análise de cenas e um ambiente de troca em um grupo exclusivo no Telegram. O workshop oferece certificado de participação aos inscritos que concluírem as atividades.

A iniciativa foi estruturada por Marcelo Argenta em parceria com a Casa Rosa Filmes Ltda., sob a supervisão pedagógica da produtora Jo Nobre. Segundo os organizadores, o objetivo é democratizar o acesso a técnicas essenciais do universo audiovisual e incentivar novos talentos a ingressarem no mercado.

“As atividades propostas buscam conectar os participantes com a prática do mercado audiovisual, utilizando exercícios que simulam situações reais do meio artístico”, afirma Jo Nobre.

As inscrições estão disponíveis no site www.luzcameraacao.com/cadastro?. O projeto é viabilizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.

Website: http://www.luzcameraacao.com/cadastro