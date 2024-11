A cimenteira Lafarge Canada, subsidiária do Grupo Holcim, firmou contrato com a ABB para equipar sua fábrica de cimento na cidade canadense de Kingston, província de Ontário, com um novo sistema de controle de processos.

De acordo com comunicado divulgado pela ABB, a unidade será equipada com uma versão atualizada do controle distribuído ABB Ability™ System 800xA®, que vai reger processos produtivos e de calcinagem realizados no forno rotativo existente na instalação.

A expectativa é que o sistema otimize o uso de combustíveis na calcinagem. No processo, a queima de combustível proporciona altas temperaturas que desencadeiam a série de reações químicas necessárias à conformação final do cimento.

O sistema também deve contribuir para que a Lafarge amplie o uso de combustíveis menos poluentes na planta. A unidade tem capacidade para produzir um milhão de toneladas anuais de cimento. O investimento em automação representa um novo passo rumo à meta de zerar emissões até 2050, de acordo com a cimenteira canadense.

Além do investimento em automação, outro esforço da Lafarge para alcançar neutralidade de carbono em 2050 é um projeto piloto de sequestro de carbono atmosférico, desenvolvido em conjunto com a também canadense Hyperion, especialista em soluções sustentáveis.

Segundo a Lafarge, essa tecnologia permite retirar carbono da atmosfera e incorporar o gás no cimento no momento que o material é usado para produzir concreto, reduzindo, assim, o balanço de carbono.

“Nossa iniciativa de sequestro de carbono coloca-nos mais perto da neutralidade de emissões”, afirmou no texto divulgado Andrew Stewart, vice-presidente de cimento da Lafarge.

