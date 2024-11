A Uniphore, empresa líder em IA empresarial de ponta a ponta, anunciou hoje que ficou em 250º lugar no ranking Deloitte Technology Fast 500 ™, uma lista das 500 empresas de tecnologia, mídia, telecomunicações, ciências biológicas, fintech e tecnologia energética de crescimento mais rápido na América do Norte, agora em seu 30o ano. Este é o segundo ano consecutivo em que a Uniphore é reconhecida pela Deloitte por seu forte crescimento.

O cofundador e CEO da Uniphore, Umesh Sachdev, atribuiu o mérito ao foco da empresa em fornecer soluções de IA que rompem as barreiras e eliminam os gargalos para que as empresas saiam da fase de prova de conceito e passem a criar valor.

Durante o ano passado, a Uniphore aumentou suas ofertas e seu roteiro de inovação em IA empresarial, incluindo novos recursos de IA generativa para o U-Analyze e revelando o X-Stream, uma solução pioneira no setor, construída em escala, que revoluciona a transformação digital das empresas com recursos de conhecimento como serviço provenientes de uma “sala de máquinas” exclusiva, onde o valor pode ser criado. A Uniphore também anunciou parcerias transformacionais com Insights de interação, CompuCom SAS e mais recentemente, uma parceria com Konecta, um dos maiores especialistas em transformação de negócios do mundo.

“Ser nomeada para o Deloitte Fast 500 por dois anos consecutivos valida nossa visão de transformar como as empresas aproveitam a IA para transformar seus negócios”, disse Sachdev. “Liderar no espaço da IA ??por mais de 16 anos nos deu uma capacidade única de fornecer soluções tecnológicas holísticas para nossos clientes, o que, por sua vez, ajuda a mover o setor como um todo para a frente. Como líder nativa em IA empresarial, estamos entusiasmados por sermos reconhecidos por nosso crescimento focado no cliente e continuaremos a ajudar as organizações a perceber todo o poder da IA ??e da soberania da IA.”

Sobre a Deloitte Technology Fast 500 2024

Agora em seu 30o ano, o Deloitte Technology Fast 500 fornece uma classificação das empresas de tecnologia, mídia, telecomunicações, ciências biológicas, fintech e tecnologia de energia de crescimento mais rápidas — tanto públicas quanto privadas — na América do Norte. As vencedoras do prêmio Technology Fast 500 são selecionados com base no crescimento percentual da receita do ano fiscal de 2020 a 2023.

Para se qualificar para o reconhecimento do Technology Fast 500, as empresas devem possuir propriedade intelectual ou tecnologia proprietária que seja vendida a clientes em produtos que contribuam para a maior parte das receitas operacionais da empresa. As empresas devem ter receitas operacionais do ano-base de pelo menos US$ 50.000 e receitas operacionais do ano corrente de pelo menos US$ 5 milhões. Além disso, as empresas devem estar em atividade há pelo menos quatro anos e estar sediadas na América do Norte.

Sobre a Uniphore

Uniphore é uma empresa líder em IA nativa B2B com décadas de sucesso comprovado. Projetada para escalabilidade e adaptada às necessidades empresariais, impulsionamos a transformação da IA ??que proporciona impacto comercial real em vários setores e nas maiores implantações globais. Nossa plataforma multimodal de IA e dados está no centro dessa transformação, permitindo que as empresas implantem agentes de IA rapidamente. Com nossa AI Engine Room, as organizações podem aproveitar seus dados e criar modelos de IA escaláveis ??e específicos de domínio para democratizar o conhecimento empresarial — tudo isso garantindo segurança, soberania e entrega rápida de valor. Hoje, a tecnologia da Uniphore capacita mais de 750.000 usuários finais em 1.600 empresas em 20 países. Descubra os recursos inigualáveis ??da Uniphore — porque não há AI like it™.

