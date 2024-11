Hoje, a Yubico (NASDAQ: YUBICO), a principal fornecedora de chaves de segurança para autenticação por hardware, anunciou a disponibilidade da Yubico Enrollment Suite para usuários da Microsoft, incluindo Yubico FIDO Pre-reg e o novo YubiEnroll. Essas soluções se integram ao Entra ID da Microsoft, ajudando organizações a fortalecer a resiliência cibernética e a avançar estratégias baseadas no modelo Zero Trust. A Yubico Enrollment Suite permite que as organizações elevem os padrões de segurança e adotem a autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, sem uso de senhas, para proteger os ecossistemas da Microsoft.

A Secure Future Initiative (SFI), anunciada recentemente pela Microsoft, tem como objetivo implementar soluções de autenticação resistentes a phishing, baseadas nos padrões FIDO2 e CBA, contando com tecnologias e colaborações de membros da FIDO Alliance, como a Yubico e a Microsoft. Como parte da SFI, a Microsoft também tornou obrigatório o uso de MFA para todos os logins no Microsoft Entra ID, Azure e outros portais. O Yubico FIDO Pre-reg permitirá que os clientes da Microsoft atendam aos requisitos dessa exigência e proporcionará aos usuários do Microsoft Entra ID uma experiência prática de autenticação MFA sem senha, recebendo YubiKeys já registradas em seu ambiente Microsoft.

"A Microsoft e a Yubico colaboram há anos para garantir que empresas em todo o mundo possam proteger suas identidades contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas, como o phishing", afirmou Nitika Gupta, gerente de produto de grupo parceiro da Microsoft. "Com a integração da Yubico Enrollment Suite e o provisionamento FIDO do Microsoft Entra ID, capacitamos nossos clientes a criar usuários resistentes a phishing e a proteger totalmente o ciclo de vida dos funcionários — desde a integração até a autenticação e recuperação de contas. Agora, nossos clientes podem ter a segurança e a flexibilidade necessárias para proteger os recursos de suas empresas com YubiKeys resistentes a phishing".

A Yubico e a Okta lançaram recentemente a primeira solução do setor para entregar YubiKeys pré-registradas a usuários do Okta com o Yubico FIDO Pre-reg, e agora oferecem essa funcionalidade, com disponibilidade limitada de acesso antecipado, na Yubico Enrollment Suite para clientes Microsoft que utilizam o Microsoft Entra ID. O Yubico FIDO Pre-reg gerencia toda a logística de entrega das chaves de ponto a ponto, reduzindo a carga tanto para a equipe de TI quanto para os usuários finais, enquanto o novo aplicativo cliente YubiEnroll também permitirá que organizações e parceiras da Yubico que utilizam o Microsoft Entra ID realizem o cadastro de YubiKeys em nome dos usuários finais em suas instalações.

O Yubico FIDO Pre-reg está disponível exclusivamente por meio da YubiKey as a Service. Os benefícios do Yubico FIDO Pre-reg incluem:

Com resistência a phishing desde o primeiro dia, os funcionários tornam-se usuários protegidos contra phishing ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo integração, autenticação e recuperação de contas.

Oferece às empresas a capacidade de aprimorar a resiliência cibernética ao registrar efetivamente o usuário final diretamente na plataforma de autenticação.

Eliminação de pontos críticos que poderiam estar expostos a ataques e remoção da responsabilidade de decisões de segurança dos help desks ou usuários.

Desenvolvido especificamente para equipes de TI e administradores, o YubiEnroll simplifica o processo de preparação, criação e registro de credenciais FIDO diretamente com seu provedor de identidade. Os principais recursos e benefícios do YubiEnroll incluem suporte a:

Disponível como um aplicativo para Windows, o YubiEnroll é capaz de registrar uma credencial FIDO em nome do usuário, além de configurar a YubiKey para uso.

Uma série de recursos poderosos são oferecidos, incluindo a redefinição de fábrica das YubiKeys e das chaves da série Security Key, definição e gerenciamento de PINs (com opções para mudanças forçadas de PIN e comprimento mínimo de PIN), além da configuração da verificação do usuário.

Todos os formatos de YubiKey e Security Key são compatíveis, por conexão via NFC ou USB. Basta conectar ou tocar e deixar o YubiEnroll guiar você pelo processo de registro.

"À medida que o panorama das ameaças cibernéticas continua a evoluir e se tornar mais sofisticado, usuários e organizações precisam se manter consistentemente resistentes a phishing para criar uma defesa forte contra ataques cibernéticos", disse Jeff Wallace, vice-presidente sênior de produto da Yubico. "No entanto, a resistência ao phishing começa e termina com o usuário, e as empresas precisam se concentrar em criar usuários resistentes ao phishing em toda a organização. A integração da Yubico Enrollment Suite com o Microsoft Entra ID ajuda as empresas a alcançar isso, reduzindo a carga sobre as equipes de TI e os usuários, oferecendo uma autenticação moderna que se adapta perfeitamente ao usuário, independentemente de dispositivos, serviços ou cenários de negócios".

Acesse aqui para mais informações sobre a Yubico Enrollment Suite ou entre em contato conosco. Confira como sua empresa pode aproveitar todas as ofertas da Yubico e da Microsoft aqui.

Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: YUBICO), inventora do YubiKey, oferece o padrão ouro para autenticação multifator (MFA) resistente a phishing, capaz de impedir a aquisição de contas e facilitar/disponibilizar um login seguro para todo mundo. Desde sua fundação, em 2007, a empresa é líder no estabelecimento de normais globais para o acesso seguro a computadores, dispositivos móveis, servidores, navegadores e contas de internet. A Yubico é a criadora e principal colaboradora dos padrões de autenticação aberta FIDO2, WebAuthn e FIDO Universal 2nd Factor (U2F) e é pioneira no fornecimento de segurança moderna de autenticação de chave de acesso baseada em hardware em escala para clientes em mais de 160 países.

As soluções da Yubico permitem logins sem senha usando a forma mais segura de tecnologia de senha. O YubiKey funciona de forma imediata em centenas de aplicativos e serviços para consumidores e empresas, oferecendo segurança forte com uma experiência rápida e simples.

Como parte de sua missão de tornar a Internet mais segura para todos, a Yubico doa YubiKeys para organizações que ajudam indivíduos em risco por meio da iniciativa filantrópica Secure it Forward. A empresa tem sede em Estocolmo e em Santa Clara, Califórnia. Para mais informações sobre a Yubico, visite nosso site em www.yubico.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241119259622/pt/

Equipe de comunicações da Yubico

press@yubico.com