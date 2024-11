Créditos de Carbono: receitas podem chegar a até 130 bilhões

Conforme um estudo realizado pela representação brasileira da Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil), a projeção é de que as receitas de carbono gerem até US$100 bilhões ao país até 2030. A Lei 14.590/23 que autoriza o comércio dos títulos é recente, do mês de maio de 2023.

Empresas estão se capacitando para atender esse mercado de forma especializada. Como o Grupo Cavalcanti, que atua nas áreas de Assessoria Empresarial e Gestão Administrativa, Políticas Privadas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e políticas voltadas à implantação de créditos de carbono.

“Estamos nos capacitando e entendendo a importância da implantação dos créditos de carbono há tempo suficiente, capacitando profissionais, nos aprofundando na legislação e nos modelos mais seguros e compatíveis com nossa filosofia para orientar nossos parceiros em mais essa estratégia buscando aliar tradição, modernidade, responsabilidade social e geração de emprego e renda”, finaliza o empresário baiano Emanuel Cavalcanti, do Grupo Cavalcanti.

O Grupo Cavalcanti pretende expandir a área de atuação comercial sem abandonar as origens, buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável. O grupo iniciou oficialmente suas atividades comerciais na cidade de São Paulo. A empresa baiana inaugurou o novo escritório em outubro de 2024, com o objetivo de expandir sua área de atuação no país e inserir a marca na região Sudeste, atendendo a empresas da capital paulista e região metropolitana.



A escolha do novo endereço priorizou a incorporação da empresa ao maior centro de negócios da América Latina, a Avenida Paulista. Localizado em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), o Grupo Cavalcanti pretende contribuir com a grande diversidade de escritórios comerciais e instituições financeiras, buscando destaque nas atividades que desempenham.



Fundada em 2018 pelo empresário baiano Emanuel Cavalcanti, a companhia atua nas áreas de Assessoria Empresarial e Gestão Administrativa, Políticas Privadas na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e Políticas voltadas à Implantação de Créditos de Carbono.

A expansão introduz mais uma fase na empresa criada no interior da Bahia, com o objetivo de geração de empregos e possibilidades de desenvolvimento, acrescentando mais essa importante faceta na atual configuração do negócio. “Assim como eu, o grupo nasceu e cresceu a partir da cidade de Itororó e da Bahia, e agora vamos juntos ampliar os horizontes e buscar somar as conquistas da empresa e quando eu digo ‘conquista da empresa’ eu estou incluindo todos que colaboram, que constroem e trabalham juntos. Sempre tive muito orgulho do que esse grupo construiu e conseguiu retribuir para nossa comunidade. E agora vamos em busca de mais crescimento na região Sudeste, sem nunca deixar para trás nossa origem”, acrescenta Emanuel Cavalcanti.

Futuro e presente: foco nos títulos de carbono e no crescimento sustentável

Com a expectativa de ampliar ainda mais o trabalho desenvolvido e de olho no futuro, levando em consideração a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, a empresa tem focado seus horizontes na prestação de serviços voltada para a Implantação de Créditos de Carbono; o conceito surgido em 1997 a partir do Protocolo de Kyoto, atualmente possibilita que progresso e preservação possam trilhar um mesmo caminho.

O novo escritório do Grupo Cavalcanti está localizado no Ed. Paulista Corporate, nº 1636, 11º andar, sala 1103, Avenida Paulista, São Paulo-SP.





