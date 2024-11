A Spectro Cloud, líder no gerenciamento moderno de Kubernetes multicluster em larga escala em diversos ambientes de implantação, incluindo hardware local, nuvem única e múltipla e edge, anunciou hoje que concluiu uma rodada de financiamento Série C de US$ 75 milhões, liderada pelo Growth Equity do Goldman Sachs Alternatives, com a participação de investidores potenciais da Spectro Cloud. O investimento surge em um contexto de grande complexidade no setor de TI, com a evolução de aplicativos legados baseados em máquinas virtuais (VM) para um ecossistema nativo em nuvem e contêineres, com a inteligência artificial (IA) incentivando uma explosão de uso na ponta.

Empresas líderes em todos os setores (incluindo tecnologia, manufatura, varejo, petróleo e gás, saúde, telecomunicações, defesa e agências de inteligência) estão utilizando a plataforma de software Palette da Spectro Cloud para acelerar a adoção do Kubernetes. Ao ajudar as empresas a aprimorarem a capacidade operacional e executarem com maior eficiência cargas de trabalho de aplicativos de missão crítica, a Spectro Cloud alcançou três anos consecutivos de crescimento de ARR de três dígitos.

“Os líderes de TI necessitam de uma abordagem moderna para o gerenciamento abrangente e completo do ciclo de vida do Kubernetes em escala, otimizado para atender às necessidades específicas de data centers, nuvens e edge”, disse Tenry Fu, CEO e cofundador da Spectro Cloud. “A Spectro Cloud foi criada para tornar o Kubernetes mais fácil de gerenciar e consumir em qualquer ambiente. Este investimento do Goldman Sachs confirma a grande oportunidade que temos pela frente.”

“Nos últimos cinco anos, a Spectro Cloud tem se destacado por ajudar as empresas a perceberem o verdadeiro potencial do Kubernetes e das tecnologias nativas da nuvem, tornando-o mais acessível e gerenciável em escala, em qualquer ambiente”, disse Michael Reilly, um investidor em Growth Equity no Goldman Sachs Alternatives que ingressará no conselho de administração da Spectro Cloud. “O incrível sucesso que Tenry e sua equipe alcançaram comprova que as empresas estão percebendo o valor. Estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente em ambientes multicluster, especialmente com implantações de bare metal em data centers para gerenciamento de VM e GPU, e inferência de IA na borda, o que pode gerar um grande crescimento.”

A Spectro Cloud pretende utilizar o seu financiamento da Série C para aprimorar a inovação de produtos, especialmente na área de computação de ponta de alta complexidade, e para manter a oferta de experiência e suporte premiados ao cliente, além de planejar novas parcerias de entrada no mercado e alianças tecnológicas.

Sobre a Spectro Cloud

A Spectro Cloud permite que as empresas implantem e gerenciem o Kubernetes de forma exclusiva e em grande escala. Sua plataforma de gerenciamento empresarial Kubernetes da Palette oferece às equipes de engenharia de plataforma, operações de TI e DevOps o controle completo de todo o ciclo de vida do Kubernetes. O Palette, uma plataforma de gerenciamento verdadeiramente unificada, apresenta suporteàcarga de trabalho de VM e contêineres, permitindo uma integração total entre nuvens, data centers, bare metal e ambientes de ponta. As equipes de operações de TI têm autonomia para fornecer suporte aos seus desenvolvedores com pilhas e ferramentas do Kubernetes selecionadas conforme as suas necessidades específicas, com governança granular e segurança de nível empresarial. A Spectro Cloud é uma Gartner Cool Vendor, CRN Tech Innovator e uma "líder" e "superior" nos 2024 Radars da GigaOm para Edge Kubernetes e Managed Kubernetes.

Cofundada em 2019 pelo CEO Tenry Fu, pelo vice-presidente de engenharia Gautam Joshi e pelo diretor de tecnologia Saad Malik, a Spectro Cloud é apoiada pela Alter Venture Partners, Boldstart Ventures, Firebolt Ventures, Growth Equity no Goldman Sachs Alternatives, NEC e Translink Orchestrating Future Fund, Qualcomm Ventures, Sierra Ventures, Stripes, T-Mobile Ventures, TSG e WestWave Capital.

Sobre o Growth Equity no Goldman Sachs Alternatives

O Goldman Sachs (NYSE: GS) é um dos principais investidores em alternativas no mundo, com mais de US$ 500 bilhões em ativos e mais de 30 anos de experiência. A empresa investe em diversos tipos de recursos, como private equity, growth equity, crédito privado, imóveis, infraestrutura, fundos de investimento (hedge funds) e sustentabilidade. Os clientes têm acesso a essas soluções por meio de estratégias diretas, parcerias personalizadas e programas de arquitetura aberta. O negócio é impulsionado pelo foco em parcerias e sucesso compartilhado com os clientes para entregar um desempenho de investimento de longo prazo com base em sua rede global e vasta experiência em diversos setores e mercados. A plataforma de investimentos alternativos faz parte do Goldman Sachs Asset Management, que presta serviços de investimento e consultoria em mercados públicos e privados para as maiores instituições, consultores financeiros e indivíduos do mundo. O Goldman Sachs tinha mais de US$ 3,1 trilhões em ativos sob supervisão globalmente em 30 de setembro de 2024. A Growth Equity da Goldman Sachs Alternatives tem investido mais de US$ 13 bilhões em companhias lideradas por fundadores e CEOs visionários. A equipe concentra seus esforços em investimentos em empresas em crescimento e orientadas pela tecnologia, abrangendo diversos setores, como a tecnologia empresarial, a tecnologia financeira, o consumidor e a saúde.

