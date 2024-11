O Perseus Operating Group ("Perseus") da Constellation Software Inc. ("Constellation") anunciou hoje que concluiu a aquisição da Matrix Sistemas e Serviços Ltda. ("Matrix"), líder no mercado de sistemas de informação para laboratórios clínicos no setor de saúde brasileiro.

A aquisição é a primeira da Perseus no Brasil, já tendo estabelecido uma forte presença no setor de saúde nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. A Matrix marca a 8ª aquisição da Perseus no setor de saúde. Essa aquisição será incluída no recém-formado portfólio Miram Solutions da Perseus ("Miram"). A Miram também detém o Constellation Kidney Group, um dos principais fornecedores de soluções de software para tratamento renal.

“Estamos honrados e entusiasmados com o fato de podermos entrar no mercado brasileiro com uma empresa tão forte como a Matrix", disse Dan Schiller, presidente da Miram Solutions Inc. "Compartilhamos a mesma visão de transformar a saúde por meio de parcerias com provedores e empoderamento de pacientes em escala global".

“Ter a certeza de que os produtos e serviços da Matrix seguirão cumprindo seu relevante papel na saúde brasileira foi fundamental para concretizarmos a operação com a Perseus” disse Renato Casella, acionista e diretor de operações, Matrix. “A estratégia de comprar, manter e acelerar negócios bem-sucedidos como o da Matrix nos deu a segurança de que os nossos clientes continuarão tendo as melhores soluções em Medicina Laboratorial do mercado brasileiro.”

Sobre a Matrix

Fundada em 1983, a Matrix atua exclusivamente com foco no fornecimento de sistemas e serviços para o mercado de saúde, com grande especialização no segmento de Medicina Diagnóstica. Suas soluções inovadoras abrangem os mais diversos tipos de organizações, incluindo Laboratórios Clínicos, Centros de Diagnóstico, Redes Laboratoriais, Laboratórios de Apoio e outros.

A Matrix é líder no Brasil em Automação Laboratorial, tendo sido pioneira no país na criação de sistemas para esse segmento, para a Gestão Laboratorial e para a Automação do Controle de Qualidade de laboratórios clínicos, além de ser uma das poucas empresas com soluções integradas para todos os tipos de organizações laboratoriais em um único produto. Toda a tecnologia e os produtos desenvolvidos são a evolução da experiência e da melhoria contínua com foco no cliente, garantidos por uma equipe única e altamente qualificada no mercado de saúde.

Sobre a Perseus

A Perseus é um grupo operacional da Constellation Software Inc. A Perseus adquire e investe em empresas de software comprometidas com o fornecimento de soluções de longo prazo e parcerias duradouras com os clientes. Para obter mais informações sobre a Perseus, acesse: www.csiperseus.com

Sobre a Constellation Software Inc.

As ações ordinárias da Constellation estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo "CSU". A Constellation adquire, gerencia e constrói empresas de software de mercado vertical. Mais informações sobre a Constellation podem ser obtidas em seu site: www.csisoftware.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241120792367/pt/

Para obter mais informações:

Jan Bornemisza Gomez

Director, LATAM Operations

jan.bornemisza@csiperseus.com

+1 (437) 291-9747