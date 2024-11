A KnowBe4, plataforma de segurança cibernética de renome mundial que aborda de modo abrangente a gestão de riscos humanos, anunciou hoje a introdução da HRM+, uma plataforma completa de gestão de riscos humanos que revoluciona a gestão de riscos de segurança cibernética para a era de IA, tornando a mesma personalizada, relevante e adaptável.

Após a aquisição da Egress e com base em anos de pesquisa e uso inovador de IA e aprendizagem automática (ML), a KnowBe4 está se lançando em um novo mercado - a gestão de riscos humanos. A fusão do treinamento de conscientização de segurança líder do setor da KnowBe4 combinada com a segurança de e-mails com tecnologia de IA da Egress cria a HRM+, uma oferta abrangente para lidar com as complexidades da segurança cibernética moderna e criar uma forte cultura de segurança. A HRM+ combina treinamento de conscientização de segurança, segurança de e-mails, antiphishing, mentoria em tempo real, agentes de defesa de IA e treinamento de conformidade em uma plataforma única e perfeita.

O risco humano é um problema exponencial que só continuará aumentandoàmedida que mais e mais pessoas interagem com a tecnologia e a utilizam em suas vidas diárias. Segundo um estudo recente feito pela KnowBe4, 62% das organizações pesquisadas experimentaram um ou mais resultados de incidentes cibernéticos nos últimos 12 meses como resultado de riscos humanos. A organização média experimentou três tipos diferentes de incidentes cibernéticos, uma média de três vezes cada nos últimos 12 meses, diretamente atribuídos ao risco humano. Usuários que clicam em links ou anexos maliciosos são experimentados por 96% das organizações, o que exemplifica a magnitude do problema.

"Devidoàrápida evolução das ameaças de segurança cibernética mais prevalentes de hoje, as pessoas continuam sendo o maior ponto de vulnerabilidade, e potencialmente a defesa mais forte, para a segurança de qualquer organização", Stu Sjouwerman, Diretor Executivo da KnowBe4. "Nossa nova plataforma de gestão de riscos humanos, HRM+, tem por base a reputação de excelência da KnowBe4, com 47 das 50 principais empresas de segurança cibernética confiando em nosso conjunto de ofertas para defender suas organizações. Esta é uma progressão natural da trajetória de crescimento da KnowBe4 e consolida nossos planos futuros para elevar nossa presença neste novo mercado."

A KnowBe4 tem dados definitivos que mostram que o treinamento de conscientização de segurança reduz a probabilidade de que uma pessoa adequadamente treinada tenha menos probabilidade de interagir negativamente com uma mensagem de phishing simulada ou real. Também destaca que um programa eficaz de gestão de riscos humanos reduz a probabilidade de comprometimento da organização no mundo real. A KnowBe4 tem mais de 63.000 clientes ativos nos EUA em outubro de 2024 e a grande maioria (98,2%) não sofreu uma violação de dados públicos.

A KnowBe4 capacita as forças de trabalho a tomar decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações ao redor do mundo, a KnowBe4 ajuda a reforçar a cultura de segurança e a gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa de primeira categoria orientada por IA para Gestão de Riscos Humanos, criando uma camada de defesa adaptável que fortalece o comportamento do usuário contra as mais recentes ameaçasàsegurança cibernética. A plataforma HRM+ inclui módulos para treinamento de conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, formação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa de IA e muito mais. Como a única plataforma de segurança mundial deste tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdo, ferramentas e técnicas de proteção de segurança cibernética personalizados e relevantes para mobilizar forças de trabalho a se transformarem da maior superfície de ataque ao maior ativo de uma organização.

