A Spatial Corp., a provedora líder de kit de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para soluções de design, fabricação e engenharia e uma subsidiária da Dassault Systèmes, anuncia o lançamento e as atualizações de 2025 em várias linhas de produtos, reafirmando o seu compromisso em oferecer soluções inovadoras para seus clientes em domínios que vão do CADàsimulação, fabricação e muito mais.

O lançamento e as atualizações de 2025 incluem:

3D InterOp: desempenho aprimorado e nova funcionalidade

Melhorias de desempenho da importação de dados : o processamento paralelo ajustado combinado com otimizações de leitor específicas de formato proporcionam reduções significativas nos tempos de importação. Especificamente, as melhorias são vistas em inúmeros formatos, incluindo IGES, STEP, Inventor, Solid Edge, Creo, SOLIDWORKS e Navisworks, com redução dos tempos de importação do SOLIDWORKS em até 50% e ganhos médios de desempenho de 22% para o Solid Edge e 24% para o Inventor. Para arquivos que não contêm visualização nativa, o desempenho do facetamento BREP importado melhorou em uma média de 25% em formatos como o STEP, IGES e Parasolid. Isso acelera os fluxos de trabalho que dependem de visualizações, como as revisões de design, documentação técnica e aplicativos de RV.

a importação requer ajustes manuais, tais como furos extrudados e recortes, para preservar a intenção do projeto e eliminar a necessidade de ajustes manuais após a importação. Este aprimoramento foi introduzido inicialmente para o 3D InterOp Creo Reader e, agora, foi ampliado para o SOLIDWORKS. Complemento de preparação de dados: compromisso contínuo com o desenvolvimento: esta atualização inclui melhorias de desempenho e robustez para aprimorar a experiência de preparação de dados. Além disso, o recurso Hidden Body Removal (Oao nível de peça está agora disponível para teste, com o nível de montagem disponível em breve. Esta funcionalidade permite aos usuários otimizarem seus fluxos de trabalho por meio da filtragem de componentes desnecessários ao nível da peça.

3D ACIS Modeler: automatizando tarefas complexas de metalurgia e melhorias de desempenho em operações de fatiamento

Desdobramento automático : esta nova API detecta automaticamente dobras em corpos de chapas metálicas e as desdobra. A API permite aos desenvolvedores integrarem rapidamente a funcionalidade de desdobramento em seus aplicativos CAM.

: esta nova API detecta automaticamente dobras em corpos de chapas metálicas e as desdobra. A API permite aos desenvolvedores integrarem rapidamente a funcionalidade de desdobramento em seus aplicativos CAM. Melhorias de desempenho para operações de fatiamento: duas novas APIs aprimoram o desempenho de fatiamento em até 60% para corpos sólidos e em até 50% para corpos de chapa, acelerando o fluxo de trabalho geral de design e fabricação.

CGM Modeler: o operador de superfície média agora inclui um modo de deslocamento absoluto

Este novo modo gera uma superfície média ao deslocar as faces em um lado do corpo. Este algoritmo foi projetado para ser robusto e performático para peças com espessura uniforme.

CSM-CVM: robustez aprimorada e geração de camada de proximidade de volume

Melhorias de malha para CSM: nesta versão, a qualidade da malha foi melhorada para faces de lascas. Em janeiro de 2025, o controle de razão anisotrópica de superfície será disponibilizado.

nesta versão, a qualidade da malha foi melhorada para faces de lascas. Em janeiro de 2025, o controle de razão anisotrópica de superfície será disponibilizado. Aprimoramento da geração da camada de proximidade de volume: a geração aprimorada de camadas de proximidade de volume simplifica a criação de camadas de malha consistentes em seções finas, eliminando a necessidade de mapas de tamanho manuais. Isso beneficia os setores, como moldagem por injeção de plástico e design de chips, melhorando a consistência da malha.

Suporte para Linux ARM

A partir desta versão, o Spatial agora é compatível com o Linux ARM para os modeladores 3D ACIS e CGM, assim como CSM-CVM e CDS. O Spatial também é compatível com a versão de pré-lançamento do 3D InterOp no Linux ARM.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp, uma subsidiária da Dassault Systèmes, é provedora líder de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla variedade de setores. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software de modelagem 3D, visualização 3D e tradução de CAD da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a fornecerem produtos líderes de mercado, manter o foco nas principais competências e reduzir o tempo de colocação no mercado. Há mais de 35 anos, os kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidos do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial conta com escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações, acesse www.spatial.com.

