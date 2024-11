Recife recebe 2ª edição do evento internacional ECON

Com a presença do diplomata Rodrigo Fonseca, diretor da APEX Brasil, em Miami, para América do Norte e Caribe e de Fábio Yamada, representante da Select Florida, que apoia o desenvolvimento e a expansão da economia da Flórida, que representa um papel fundamental na implementação do comércio e negócios internacionais, o ECON – Encontro de Negócios das Américas foi apresentado a Maurício Laranjeira, da Secretaria Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos do Governo do Estado de Pernambuco. Laranjeira, por sua vez, apresentou os investimentos que o estado de Pernambuco tem realizado nas áreas logística, portuária, industrial, incentivos fiscais, turística e expansão de voos com o mundo e confirmou o interesse em participar de uma missão empresarial, no mês de abril de 2025, nos Estados Unidos.

Na segunda edição do ECON, na cidade do Recife (PE), dez painelistas brasileiros, residentes nos Estados Unidos, expuseram suas experiências para empresários pernambucanos, de diversos setores. Consolidado como um dos eventos mais importantes no fomento de negócios, criando pontes entre empresários brasileiros que buscam uma abertura para expandir seus produtos ou serviços no mercado americano, o evento chamou a atenção pelos diversos temas apresentados nos painéis durante a noite. A contadora pernambucana Mayra Chagas, que desde 2018 atua no escritório de contabilidade Larson Accounting Group, em Orlando FL, apresentou o painel “Contabilidade Americana: O segredo dos Empreendedores de sucesso nos EUA”. Já Renato Oliveira, gestor em assuntos de Imigração e Internacionalização empresarial, brindou os presentes com o tema “Expandindo Fronteiras: Oportunidades de negócios nos EUA”.

Como a Flórida é a principal porta de entrada para empresas brasileiras interessadas no mercado norte-americano, enquanto o Brasil tem sido consistentemente classificado como o principal parceiro comercial da Flórida em todo o mundo, o CEO do ECON, Gláucio Uchoa, foi o responsável pela apresentação do Missão Flórida, evento que pretende fazer uma imersão empresarial em Orlando, com a presença de mais de 100 empresários brasileiros.

No total, foram apresentados dez painéis sempre voltados para o relacionamento entre brasileiros que buscam expandir seus negócios ou pretendem morar ou validar suas profissões nos Estados Unidos. Além da participação maciça de empresários pernambucanos o ECON contou com representantes de diversas entidades, como Banco do Nordeste, Governo do Estado, com Cecília Varjal, gerente de Atração de Investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco (SDEC), Leonardo Carolino, gerente do SEBRAE PE, ao lado da diretora técnica Josiana Ferreira Rocha, Geliza Bosi, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação da Prefeitura do Recife e a coordenadora do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Sthefany Mieko.

Website: http://www.econmissaoflorida.com