A IQM Quantum Computers (IQM), líder mundial em projeção, desenvolvimento e venda de computadores quânticos supercondutores, anunciou hoje que seu serviço de nuvem quântica IQM Resonance estará disponível para o Laboratório Nacional de Oak Ridge (ORNL), o maior laboratório de ciência e energia do Departamento de Energia dos EUA, para acelerar a pesquisa.

Por meio do Programa de Usuários de Computação Quântica do ORNL, os usuários finais – instituições acadêmicas, equipes de pesquisa, cientistas e profissionais de desenvolvimento – terão acessoàIQM Crystal, uma unidade de processamento quântico de alta fidelidade com rede quadrada, eàIQM Star, uma topologia em forma de estrela exclusiva com um ressonador central, para explorar aplicativos de pesquisa computacional.

O QCUP, que facilita o acesso de mais de 400 usuários no mundo inteiro, busca apoiar o crescimento de ecossistemas de ciência da informação quântica e fornecer um amplo espectro de acesso de usuários aos melhores sistemas de computação quântica disponíveis.

Este anúncio ressalta o compromisso de ambas as organizações em ampliar os limites dos recursos computacionais e avançar na pesquisa científica, marcando o início da oferta de um serviço de nuvem quântica para os usuários finais do QCUP a longo prazo.

Os computadores quânticos da IQM demonstraram as vantagens de permitir um dos mais altos níveis de conectividade para executar algoritmos quânticos com maior precisão. Além disso, a arquitetura de alta conectividade de longo alcance da QPU da IQM Star promete códigos de correção de erros quânticos mais eficientes em comparação com as implementações padrão.

“Ao fornecer ao ORNL acesso direto aos nossos sistemas, estamos colaborando com sua missão de fornecer computadores quânticos supercondutores de alto desempenho para enfrentar desafios significativos”, disse um dos CEOs da IQM, Mikko Välimäki. “Isso também nos posiciona no ecossistema quântico dos EUA, demonstrando nosso compromisso com o avanço da tecnologia quântica em escala mundial.”

“Nosso Programa de Usuários de Computação Quântica se dedica a explorar novas fronteiras da pesquisa quântica”, explicou Travis Humble, diretor do Quantum Science Center do ORNL. “Ao concederàequipe de pesquisa acessoàtecnologia de ponta, estamos permitindo que ela seja pioneira em novas abordagens para lidar com questões científicas complexas.”

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder global em projetar, construir e vender computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos full-stack no local e uma plataforma de nuvem para acessar seus computadores em qualquer lugar do mundo. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que têm acesso total ao software e hardware da IQM. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Espoo, Madri, Munique, Paris, Palo Alto, Cingapura e Varsóvia.

Sobre o QCUP no ORNL:

O Programa de Usuários de Computação Quântica (QCUP) na Central de Computação de Liderança de Oak Ridge, uma instalação de usuário do Escritório de Ciência do Departamento de Energia dos EUA, fornece acesso a uma série de recursos comerciais de computação quântica para fins de descoberta e inovação em aplicações de computação científica. O Laboratório Nacional de Oak Ridge é administrado pela UT-Battelle para o Escritório de Ciência do Departamento de Energia.

