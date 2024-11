A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje o lançamento do Brightcove Marketing Studio for Sales, uma nova solução que permite às equipes de vendas globais criarem e implementarem conteúdo de vídeo personalizado de forma fácil para maximizar o impacto do vídeo no engajamento do cliente e nas vendas. Esta plataforma de engajamento de vídeo gerenciada centralmente oferece às empresas controle sobre a marca e padrões de qualidade, ao mesmo tempo que fornece medições e informações unificadas sobre o conteúdo e pontos de contato. Ele capacita as equipes de vendas a criarem experiências de vídeo personalizadas para clientes potenciais e clientes atuais, aumentando o engajamento global sem a necessidade de experiência em produção de vídeo.

“O Brightcove Marketing Studio for Sales foi desenvolvido em estreita colaboração com uma empresa líder global do setor imobiliário com milhares de corretores, o que nos permite ter uma visão mais aprofundada das necessidades específicas de grandes equipes de vendas distribuídas", disse Jim Norton, diretor de receitas na Brightcove. "Ao trabalhar com os nossos clientes, desenvolvemos uma solução que aborda os desafios de se manter a consistência e a qualidade da marca, ao mesmo tempo que os vendedores podem personalizar e compartilhar conteúdo de vídeo engajador com públicos globais sem grandes esforços. Com análises e medições unificadas, as informações são facilmente acionáveis, o que resulta em melhorias contínuas do desempenho e proporciona uma vantagem competitiva significativa.”

Com o lançamento do Brightcove Marketing Studio for Sales, a plataforma líder em engajamento de vídeo para empresas, agora é ainda mais poderosa. As equipes de vendas podem criar conteúdo de vídeo personalizado de marca em grande escala, de forma rápida e fácil, enquanto gerenciam os usuários e a consistência da marca mediante uma plataforma única e centralizada.

Principais benefícios do Brightcove Marketing Studio para vendas:

Gerenciamento de marca centralizado : crie e controle facilmente os modelos de vídeo gerenciados centralmente com diretrizes de marca incorporadas para garantir que todo o conteúdo permaneça de acordo com a marca e os processos de aprovação sejam simplificados, aumentando a velocidade de colocação do produto no mercado para as equipes de vendas.

: crie e controle facilmente os modelos de vídeo gerenciados centralmente com diretrizes de marca incorporadas para garantir que todo o conteúdo permaneça de acordo com a marca e os processos de aprovação sejam simplificados, aumentando a velocidade de colocação do produto no mercado para as equipes de vendas. Integração perfeita : uma plataforma desenvolvida para se integrar perfeitamente com as ferramentas que utilizamos todos os dias. Apresentando compatibilidade com mais de 100 parceiros, ela se alinha facilmente com as pilhas martech, fluxos de trabalho e processos existentes, permitindo a rápida adoção pelas equipes de vendas.

: uma plataforma desenvolvida para se integrar perfeitamente com as ferramentas que utilizamos todos os dias. Apresentando compatibilidade com mais de 100 parceiros, ela se alinha facilmente com as pilhas martech, fluxos de trabalho e processos existentes, permitindo a rápida adoção pelas equipes de vendas. Personalização de vídeo escalável : as equipes de vendas do mundo inteiro podem criar, personalizar e calcular conteúdo de vídeo de forma fácil. Com apenas alguns cliques, os vendedores podem publicar vídeos em páginas de destino de marcas e plataformas sociais e, aproveitando o AI Universal Translator* da Brightcove, podem engajar públicos globais em mais de 130 idiomas.

: as equipes de vendas do mundo inteiro podem criar, personalizar e calcular conteúdo de vídeo de forma fácil. Com apenas alguns cliques, os vendedores podem publicar vídeos em páginas de destino de marcas e plataformas sociais e, aproveitando o AI Universal Translator* da Brightcove, podem engajar públicos globais em mais de 130 idiomas. Criação de vídeos de fácil utilização : não é necessária experiência prévia em vídeo. As ferramentas acessíveis ao usuário da plataforma permitem que as equipes de vendas gravem novos conteúdos, troquem imagens, adicionem narrações, incluam música e gráficos e implementem elementos interativos, tudo a partir de uma interface amigável ao usuário.

: não é necessária experiência prévia em vídeo. As ferramentas acessíveis ao usuário da plataforma permitem que as equipes de vendas gravem novos conteúdos, troquem imagens, adicionem narrações, incluam música e gráficos e implementem elementos interativos, tudo a partir de uma interface amigável ao usuário. Engajamento e análise aprimorados: a análise de vídeo integrada fornece informações sobre o engajamento de clientes potenciais, taxas de conclusão e impressões para ajudar as equipes de vendas e marketing a identificar leads de alta intenção para aprimorar o desempenho.

Para obter mais informações sobre como o Brightcove Marketing Studio for Sales pode elevar o engajamento e os resultados de vendas da sua equipe por meio do poder do vídeo, acesse https://campaigns.brightcove.com/marketing-studio-for-sales/

*O AI Universal Translator da Brightcove faz parte do programa piloto do Brightcove AI Suite e deve estar disponível para o público em geral a partir de janeiro de 2025.

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241114288871/pt/

Mídia:

press@brightcove.com