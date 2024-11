Venda de suplementos alimentares cresce com foco em saúde

A saúde e o autocuidado tornaram-se prioridades crescentes entre os brasileiros, conforme apontam pesquisas recentes, principalmente na sociedade pós-pandemia. Em um contexto em que o bem-estar físico e mental ganham cada vez mais atenção, hábitos como a alimentação equilibrada, o consumo de suplementos alimentares e a prática de atividades físicas têm se consolidado na rotina da população.

Esse foco ampliado na saúde reflete-se diretamente no crescimento expressivo do mercado de suplementos alimentares. De acordo com dados levantados pela InterPlayers, houve um aumento em 43% nas vendas de vitaminas e suplementos no Brasil.

Além disso, os consumidores estão cada vez mais criteriosos, buscando não apenas os benefícios nutricionais, mas também produtos com origem ética, transparente e respaldados por órgãos reguladores. “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a única entidade no Brasil responsável pela aprovação dos suplementos alimentares e de seus ingredientes antes de chegarem ao mercado. Portanto, qualquer estudo ou produto que não siga essas diretrizes está sujeito a questionamentos sobre sua validade e segurança”, explica Bruno Busquet, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (BRASNUTRI).

Fabricantes de suplementos também exaltam a importância da agência reguladora no mercado. “Com essa transformação do comportamento dos consumidores, o papel da Anvisa é fundamental para credenciar empresas que realmente dedicam-se a esse propósito, garantindo a seriedade e o comprometimento no setor”, explica a CEO do Grupo Supley, Mariane Morelli.

Entre os suplementos mais consumidos, a creatina destaca-se por seu papel essencial no fornecimento de energia para os músculos, especialmente durante atividades físicas de alta intensidade. A substância atua diretamente na regeneração do Adenosina Trifosfato (ATP), a principal fonte de energia para as células musculares, o que permite maior desempenho e resistência. Além de melhorar a força e o ganho de massa muscular, a creatina também auxilia na recuperação muscular, reduzindo a fadiga pós-treino e melhorando o desempenho ao longo das sessões de exercício.

Apesar de ser amplamente considerada segura e eficaz, muitos mitos cercam o uso do produto, como a ideia de que ela poderia prejudicar órgãos como rins e fígado. Essas crenças, porém, não são respaldadas por estudos científicos sérios. Por isso, é fundamental que o consumo de creatina e outros suplementos seja feito com acompanhamento de um profissional, garantindo a dosagem correta e o uso apropriado para cada indivíduo, maximizando seus benefícios e minimizando possíveis riscos.

Nesse contexto, a BRASNUTRI vem desempenhando um papel importante ao longo de mais de 10 anos de atuação, de fomento estratégico do mercado e de seus associados, com a busca pela inovação, transparência e suporte ao setor. “Estamos do lado da categoria e, principalmente, dos consumidores que aprenderam a inserir os suplementos na sua rotina e usufruem dos benefícios diretos, como a melhora na qualidade de vida e longevidade em todas as idades”, afirma Busquet.

Esse compromisso com produtos de alta performance também é uma realidade do Grupo BRG, responsável pela fabricação das marcas Integralmedica, Darkness e Nutrify. Segundo a empresa, em 2023, o faturamento girou em torno de R$ 1 bilhão, o que representa uma participação de 25% no mercado de suplementos. “A creatina, um dos suplementos mais consumidos em nosso portfólio, configura grande parte de nossas vendas, afinal possui benefícios amplamente reconhecidos, destacando-se por sua eficácia”, explica Filipe Bragança, CEO da Integralmedica. A empresa estima um crescimento médio de 20% a 25% para o mercado nos próximos cinco anos.

