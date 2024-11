Agávea anuncia marca e sede novas em Ribeirão Preto

A Agávea, agência de comunicação, apresentou sua nova identidade visual e sede própria em evento realizado na última quinta-feira, dia 7 de novembro, em Ribeirão Preto (SP). Fundada há 13 anos, a Agávea desenvolve projetos voltados principalmente para o setor agro, além de atuar em outros segmentos.



O rebranding, alicerçado na "Visão para ir além", reflete a proposta da Agávea de atualizar sua identidade visual e fortalecer sua presença no mercado de comunicação. Inspirado na imagem da gávea – o ponto de observação mais alto de um navio –, o novo logo simboliza visão estratégica e capacidade de antecipar tendências, valores centrais da agência. Os pilares da nova marca buscam destacar o compromisso da agência com os clientes, tendo o objetivo de posicionar a Agávea como uma parceira para empresas que buscam resultados consistentes.



Com atuação nacional e clientes em diferentes estados, como Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo, a Agávea oferece soluções integradas que alinham storytelling e performance, com uma abordagem 360° em todas as frentes de comunicação, como produção e eventos, ativações, planejamento estratégico, performance digital, design e criação e campanhas de mídia. A agência acompanha os clientes em todas as etapas, da análise de métricas ao alcance dos objetivos, criando conteúdos e experiências alinhados aos valores de cada marca atendida.

A transição da marca – que agora adota as cores roxo, azul e cinza em seu logotipo – foi elaborada para refletir o novo momento da agência, cada vez mais em sintonia com a carteira de clientes. Fundada e dirigida pelos sócios, Willian Alledo, Vinicius de Almeida e Ivan Durigan, a Agávea acaba de mudar para sua nova sede, com 400 m², totalmente automatizado e gerador da própria energia. Situado na Rua Dr. Soares Romeu, 224, Jardim São Luiz, tem capacidade para sua equipe de 50 pessoas e potencial para expansão. Do lado de fora, um mural de grafite assinado pelo artista Lenin Alves, inaugura um espaço de expressão cultural, que trará outros nomes para valorizar os artistas urbanos.

Website: http://www.instagram.com/agavea