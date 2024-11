A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder global em serviços de engenharia e tecnologia, anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a Intelliswift, sediada no Vale do Silício, para aprofundar suas ofertas em desenvolvimento de produtos de software, engenharia de plataforma, integração digital, dados e IA.

A Intelliswift presta serviços a 4 dos 5 maiores Hyperscalers e atende a mais de 25 empresas da Fortune 500, incluindo 5 dos 10 maiores gastadores de ER&D em Software e Tecnologia. Com essa aquisição, a LTTS também poderá atender aos mercados adjacentes de Varejo e Fintech, juntamente com o canal de Private Equity.

A aquisição aprimorará os recursos de IA e software da LTTS no conjunto de Engenharia Digital para clientes globais, por meio de:

Recursos de desenvolvimento de produtos de software, dados e engenharia de plataforma líderes do setor

Estrutura de automação liderada por IA da Intelliswift, que fornece soluções de automação de ponta a ponta em plataformas e processos.

Serviços de integração e empresa digital por meio de engenharia ágil e tecnologias de última geração

“O software e a IA estão se tornando essenciais para nossos clientes que buscam trazer novos produtos e soluções diferenciadas para o consumidor. A aquisição da Intelliswift fortalece nossas capacidades em engenharia de produtos digitais e de software, amplia parcerias estratégicas com grandes investidores em tecnologia, aumenta nossa presença no Vale do Silício e nos aproxima da meta de USD 2 bilhões no médio prazo. Recebemos calorosamente a equipe da Intelliswift em nossa família LTTS, para que se unam a nós em nossa jornada de ‘Inovação Ágil e Intencional’ com crescimento inclusivo”, disse Amit Chadha, CEO e diretor-geral da L&T Technology Services.

“Unir forças com um líder proeminente em serviços de Engenharia e P&D como a LTTS é um passo estratégico para a Intelliswift. Juntos, buscamos nos tornar o principal parceiro tecnológico para grandes empresas de hyperscale e empresas globais que dependem de nós para produtos e plataformas essenciais para seus negócios, fortalecendo significativamente nossas ofertas digitais. Nossos clientes se beneficiarão de inovações em todo o ciclo de vida das plataformas e softwares digitais”, disse Pat Patel, fundador e presidente-executivo da Intelliswift.

Sobre a L&T Technology Services Ltd.

A L&T Technology Services (LTTS) é líder mundial em serviços de engenharia e tecnologia. Uma subsidiária listada da Larsen & Toubro (L&T), oferecemos serviços de projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de produtos e processos.

Propósito. Agilidade. Inovação. É assim que impulsionamos o crescimento nos segmentos de Mobilidade, Sustentabilidade e Tecnologia. Nossa base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D nos setores de produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e processos. Com sede na Índia, temos mais de 23.700 funcionários em 22 centros globais de design, 30 escritórios globais de vendas e 108 laboratórios de inovação, em 30 de setembro de 2024.

Para mais informações sobre a L&T Technology Services, acesse www.LTTS.com.

