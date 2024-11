A empresa esportiva PUMA foi incluída no Índice Laureus Sport for Good por meio do reconhecimento de várias iniciativas, incluindo VOICES OF A RE: GENERATION, RE: FIBRE e RE: SUEDE da PUMA.

Lançado em 2021, o Índice Laureus Sport for Good celebra as marcas que, por meio de colaboração, inovação e criatividade, estão fazendo contribuições significativas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de alinhar seus resultados comerciais com seus investimentos e ativações esportivas.

O Índice destaca as organizações que estão tendo o impacto mais claro e significativo e fornece evidências convincentes do papel que o esporte pode desempenhar na promoção de mudanças sustentáveis. As marcas figuram no Índice por suas melhores campanhas de esporte para o bem e iniciativas com objetivos específicos implementadas nos últimos 18 meses.

Astin Ewington, dirigente de Parcerias da Laureus: “Estamos entusiasmados em revelar o Índice Laureus Sport for Good 2024, que continua mostrando o imenso potencial do esporte como uma força de mudança positiva. As marcas apresentadas este ano estão liderando o caminho para enfrentar alguns dos desafios sociais e ecológicos mais urgentes do mundo por meio de iniciativas inovadoras e voltadas para o propósito. Ao destacar seus esforços, esperamos inspirar mais empresas a aproveitar o esporte como uma plataforma para criar um impacto significativo e contribuir para um futuro mais justo e sustentável”.

As iniciativas da PUMA reconhecidas pelo Índice incluem:

VOICES OF A RE:GENERATION – Após uma pesquisa que descobriu que os jovens querem que as marcas assumam mais compromissos de sustentabilidade, comuniquem melhor suas metas e sejam mais transparentes, a PUMA lançou a iniciativa Voices of a RE:GENERATION, que envolveu a empresa com quatro jovens defensores da sustentabilidade que não apenas produzem conteúdo social que ajuda a aumentar a conscientização sobre as metas de sustentabilidade da PUMA entre os consumidores mais jovens, mas também fornecem feedback ativo para a marca sobre como ela pode melhorar suas práticas de sustentabilidade “FOREVER. BETTER”, práticas de sustentabilidade.

Enquanto isso, o programa de reciclagem de poliéster têxtil para têxtil ‘RE:FIBRE’ da PUMA tem como objetivo reduzir o desperdício têxtil e tornar a empresa menos dependente de garrafas plásticas para o poliéster reciclado. Ao todo, 46.000 peças de vestuário RE:FIBRE foram produzidas em 2023. Em seguida, desde o início da temporada de futebol de 2024/25, a PUMA anunciou a ampliação do programa, com milhões de réplicas de camisas de futebol da PUMA feitas com RE:FIBRE, destacando ainda mais um modelo de negócios mais circular para a fabricação de camisas.

Este ano, a PUMA também lançou uma versão comercial experimental de seu tênis RE:SUEDE na Europa. Antes disso, como parte de um experimento de projeto-piloto de dois anos que terminou em 2023, a PUMA mostrou que era capaz de transformar com sucesso o RE:SUEDE em composto sob condições de compostagem industrial sob medida. O RE:SUEDE pode ser devolvidoàPUMA no final da vida útil, que o envia a parceiros nos Países Baixos para compostagem.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Há 75 anos, a PUMA impulsiona incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento, Basquete, Golfe e Esportes a Motor. A marca colabora com designers e marcas renomadas para trazer influências esportivasàcultura e moda de rua. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas espalhadas pelo mundo e tem sua sede em Herzogenaurach, Alemanha.

Sobre a Laureus

O propósito da Laureus é transformar o mundo pelo poder do esporte. Sua visão é acabar com a violência, a discriminação e a desigualdade enfrentadas por jovens e crianças. Baseada em uma plataforma única de propósito de ponta a ponta, a Laureus combina o poder narrativo de sua plataforma de marketing global com a entrega de impacto social mensurável por meio de sua fundação de caridade, a Laureus Sport for Good. Atuando em níveis globais e nacionais, a Laureus financia e apoia mais de 300 programas em mais de 40 países que utilizam o esporte para promover mudanças sociais, com resultados medidos através de uma estrutura alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A Laureus é a entidade mais confiável de seu tipo e, há mais de 20 anos, vem cumprindo seu propósito, impactando positivamente mais de seis milhões e meio de jovens vidas até o momento.

