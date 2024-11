A OAG, a principal plataforma de dados do mundo para o setor global de viagens, tem o prazer de anunciar Filip Filipov como o novo diretor de operações da empresa.

Filipov, ex-vice-presidente de Produto e Estratégia do Skyscanner, desempenhou um papel fundamental na aceleração do crescimento da empresa de viagens digitais e liderou várias equipes durante sua gestão. Ele traz uma riqueza de percepções do setor de viagens e tecnologia, além de uma valiosa experiência em expansão.

Como COO da OAG, Filipov se concentrará na otimização das operações comerciais, melhorando o desempenho e desenvolvendo a visão estratégica de longo prazo da empresa. Essa nomeação se alinhaàestratégia de crescimento acelerado da OAG, reforçada pela aquisição da Infare em julho de 2023. A aquisição adicionou dados de passagens aéreasàplataforma de inteligência da OAG, permitindo que a empresa ofereça soluções abrangentes de dados em toda a cadeia de valor de oferta, demanda e preços.

Filip ocupou cargos de gerência sênior em capital de risco e consultoria estratégica, incluindo a Opera Solutions em Nova York e Londres.

O CEO da OAG, Phil Callow, disse: “Filip tem um profundo conhecimento do setor de viagens e tecnologia. Como a OAG continua se expandido, sua experiência será inestimável para nos guiar em uma fase ambiciosa de crescimento. Sua paixão por dados e pelo setor de aviação o torna uma excelente opção para nossa cultura centrada no cliente e voltada para a qualidade”.

Comentando sobre sua nova nomeação, Filip disse:

“Estou muito feliz em ingressar na OAG. Fiquei impressionado com a profundidade do talento e da ambição em toda a organização. Agora, com a capacidade única de combinar dados de oferta, demanda e preços, estou animado para construir sobre o que já foi alcançado e aplicar minha experiência em expansão em todas as operações, em benefício dos nossos clientes”.

Esta nomeação segue a adição de Shane Corstorphine, ex-CFO da Skyscanner, como conselheiro não-executivo em julho.

A OAG é a principal plataforma de dados para o setor global de viagens, impulsionando o crescimento e a inovação do ecossistema de viagens aéreas. Possui a maior rede de informações de voos do mundo.

Para informações adicionais sobre a OAG, visite www.oag.com.

