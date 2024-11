Em 14 de novembro de 2024, o fórum Indigenomics NOW reunirá lideranças empresariais indígenas, empreendedores e aliados do mundo inteiro em uma reunião virtual para perguntar: Como podemos construir uma economia com a vida no centro? Organizado pelo Global Centre of Indigenomics, este fórum global online inaugural de 24 horas convida a todos a participarem de uma conversa transformadora que defende os sistemas de conhecimento econômico dos povos indígenas baseados em valores culturais e na visão de mundo indígena.

À medida que os desafios humanos e ecológicos se aprofundam no mundo inteiro, a liderança econômica indígena global oferece um caminho vital para a resiliência e o design sustentável. O Indigenomics NOW é mais do que apenas um fórum; é uma mudança necessária em direção a um modelo econômico que coloca as pessoas, a comunidade e o planeta no centro da prosperidade.

“O Indigenomics NOW é um convite para se reimaginar a economia”, disse Carol Anne Hilton, fundadora do movimento Indigenomics. “O conhecimento dos povos indígenas proporciona um roteiro para uma economia que prospera em reciprocidade, responsabilidade, sustentabilidade e interconexão. Este evento apresentará inovações poderosas com a liderança de povos indígenas para promover a sustentabilidade em desafios econômicos globais.”

Destaques do evento:

Perspectivas indígenas globais – uma grande variedade de vozes indígenas do Canadá, Estados Unidos, Equador, Camarões, África do Sul e Nova Zelândia que pretendem proporcionar insights sobre a construção de economias que se baseiam no respeito, na sustentabilidade e na conexão cultural.

– uma grande variedade de vozes indígenas do Canadá, Estados Unidos, Equador, Camarões, África do Sul e Nova Zelândia que pretendem proporcionar insights sobre a construção de economias que se baseiam no respeito, na sustentabilidade e na conexão cultural. Principais palestrantes – Carol Anne Hilton e Eli Enns sobre a liderança geracional indígena; Garry Oker sobre o design econômico liderado por indígenas; Dr. Anthony Cole sobre a transformação digital; e Glinis Buffalo e Helen Bobiwash sobre a manutenção de valores tradicionais nos negócios.

– Carol Anne Hilton e Eli Enns sobre a liderança geracional indígena; Garry Oker sobre o design econômico liderado por indígenas; Dr. Anthony Cole sobre a transformação digital; e Glinis Buffalo e Helen Bobiwash sobre a manutenção de valores tradicionais nos negócios. Celebrações e reflexões culturais – Desde artistas tanzanianos até uma Cerimônia da Lua Indígena liderada por Andrea Menard, o evento defende a visão de mundo indígena como um componente essencial da vitalidade econômica.

Organizado em torno do alinhamento do mundo natural com 13 fluxos de conteúdo inspirados em sistemas naturais como 13 luas e 4 direções, o Indigenomics NOW reúne perspectivas críticas, incluindo soberania econômica indígena, modelos de negócios sustentáveis ??e soberania de dados indígenas. Cada sessão é um chamadoàação, baseado em valores indígenas que priorizam o bem-estar geracional de longo prazo, a responsabilidade e a administração ambiental.

Sobre o Global Centre of Indigenomics

O Global Centre of Indigenomics defende o futuro econômico indígena, promovendo a prosperidade sustentável como essencial para o sucesso global.

Para mais informações sobre o Indigenomics NOW em 14 de novembro de 2024, visite https://events.indigenomicsinstitute.com/now

