A Boomi™, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje a adição de dois executivos experientesàsua equipe de liderança. As nomeações ocorrem em um momento crucial para a empresa,àmedida que ela acelera sua expansão global e continua a desenvolver seu compromisso com a excelência operacional e um local de trabalho inclusivo e de alto desempenho.

Nova diretora de Pessoal para impulsionar o crescimento organizacional

Com efeito imediato, Francesca Molinari se juntaàBoomi como diretora de Pessoal (CPO), trazendo uma vasta experiência em liderança estratégica de recursos humanos. Com uma carreira que abrange mais de duas décadas, Molinari ocupou cargos sênior de RH em organizações proeminentes e as conduziu com sucesso por períodos de rápido crescimento, expansão global e transições de mercado público.

“A ampla experiência de Molinari em construir equipes de alto desempenho e seu compromisso em promover um ambiente de trabalho inclusivo fazem dela a escolha ideal para a Boomi”, disse Steve Lucas, CEO da Boomi. “À medida que continuamos inovando e crescendo rapidamente, sua liderança será fundamental para moldar nossa cultura e garantir que mantenhamos nossa posição como empregador preferido. Estamos entusiasmados em recebê-la na família Boomi”.

Recentemente, Molinari trabalhou como consultora independente de RH estratégico e, anteriormente, atuou como diretora de Pessoal na Maergo, após seu mandato na Wheels Up, onde foi fundamental para liderar a empresa em seu IPO SPAC de 2021. No início de sua carreira, ela liderou a parceria comercial de RH para a divisão de experiência digital de US$ 2,44 bilhões da Adobe e ocupou cargos de liderança sênior de RH no eBay, GE Capital e Macy's.

“A Boomi não está apenas comprometida em liderar nas áreas de integração e automação; ela também coloca grande ênfase no desenvolvimento de sua equipe e cultura”, disse Molinari. “Vejo um potencial enorme para fortalecer as competências existentes e criar um ambiente onde todos possam prosperar e contribuir para nossa missão inovadora. Estou ansiosa para colaborar com uma equipe incrível enquanto navegamos pelo crescimento global, capacitando nossos membros a alcançarem suas aspirações pessoais e profissionais e impulsionando nossa empresa para novos patamares”.

Diretora de Operações experiente para liderar a excelência operacional

A partir de 4 de dezembro, Valerie Rainey se juntaráàBoomi como diretora de Operações (COO). Com mais de 25 anos de liderança em SaaS e tecnologia empresarial, Rainey supervisionará Sucesso do Cliente, Serviços Profissionais, Suporte, Jurídico, TI e Segurança. Esta adição estratégica está alinhada com a missão da Boomi de melhorar a colaboração interfuncional e impulsionar a eficiência nas operações.

“A experiência de Rainey liderando estratégias, desenvolvimento corporativo, ecossistemas de parceiros, fusões e aquisições, e várias funções operacionais a torna exclusivamente qualificada para liderar essa função”, disse Steve Lucas. “Seu histórico sólido em expandir negócios e formar equipes de alto desempenho será inestimável enquanto a Boomi continua avançando em sua trajetória de crescimento”.

“Estou entusiasmada em me juntaràBoomi e contribuir para seu sucesso contínuo”, disse Rainey. “Estou ansiosa para trabalhar com a equipe para impulsionar a excelência operacional e elevar ainda mais a missão da empresa de oferecer resultados excepcionais para nossos clientes e parceiros”.

Mais recentemente, Rainey foi sócia operacional na K1 Investment Management, após atuar como presidente da iCIMS, onde liderou iniciativas estratégicas de crescimento. Ela também foi CFO de várias empresas privadas apoiadas por private equity e empresas públicas, e começou sua carreira em uma das “Big Four” firmas de contabilidade. Rainey é membro do conselho da Envoy Global e da Susan G. Komen e foi reconhecida pela NJBIZ e pelos Stevie Awards por sua liderança.

À medida que a Boomi continua seu crescimento e inovação, a adição desses executivos experientes destaca o compromisso da empresa em fortalecer sua equipe de liderança excepcional. Sob a orientação de Steve Lucas, que construiu um elenco executivo de classe mundial em apenas um ano e meio, a Boomi está dedicada a atrair talentos de alto nível. Essas nomeações estratégicas vêm em um momento crucial na evolução da empresa, alinhando-se com as ambições da Boomi de expansão global. Com foco na excelência operacional e na promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e de alto desempenho, a Boomi está bem posicionada para liderar o futuro da integração inteligente e automação no setor.

